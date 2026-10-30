hekimlik meslek yasası taslağı Ersin Tatar’a sunuldu

Hekimlik meslek yasası taslağı kamuoyuna tanıtıldı

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları Hekimlik Meslek Yasası taslağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduklarını açıkladı. Kurban, taslağın hem vatandaşların güvenilir sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hem de hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kurban, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada uzun süredir sağlık sisteminin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. "Bu bağlamda Hekimlik Meslek Yasası’nın taslağını hazırladık" sözleriyle taslağın hazırlandığını duyuran Kurban, yasanın kapsamının tıp mesleğinin tüm unsurlarını içerecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Taslağın kapsamı:

Kurulacak yasanın diş hekimlerini ve başlıca hekimleri kapsayacağını, daha sonra sağlık çalışanlarını da içine alacak şekilde genişletileceğini belirten Kurban, tüm yasaların güncellenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Taslağın, malpraktis cezaları, Tabipler Birliği bölümü, deontoloji ve özlük hakları gibi "olmazsa olmaz" dört temel bölüm içerdiğini söyledi.

Kurban bu bölümlerin tıbbın etik, mesleki yapı ve hekimlerin hakları açısından kapsayıcı nitelikte olduğunu ve tıbbın ilerlemesine katkı sağlayacağını kaydetti. Tasarının, 1928’den sonra yapılacak önemli bir güncelleme niteliğinde olacağına dair değerlendirmesini de paylaştı.

Beklenen etkiler:

Taslağın geleneksel tedavileri de tıbba entegre edeceğini söyleyen Kurban, bunun "bilimsel anlamda entegre edilecek ve kullanımını sağlayacak" bir yaklaşım olduğunu belirtti. Kurban, bu düzenlemelerin ilaç sanayinin ham madde üretimine teşvik sağlayacağına değinerek taslağı "adeta ülkeye bir altın madeni hediye ediyor" diye tanımladı.

Kurban ayrıca yurt dışına giden hekimlerin sayısının azalacağını ve hekimlerin ülkelerine hizmet etmeye devam edeceğini umduklarını söyledi. "Halkımızı çok güvenilir, çok rahat edeceği bir sağlık sistemine kavuşturacağız" diyen Kurban, taslağın ne ölçüde tıbba ve sağlık sistemine kazandırılacağına bağlı olarak öngördüklerinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Sunumun ardından Kurban, taslağı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduklarını ve kendisine teşekkür ettiklerini belirtti. Kurban, umudunun Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bu yasadan istifade edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları Hekimlik Meslek Yasası taslağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduklarını açıkladı. Kurban, "Halkımızı çok güvenilir, çok rahat edeceği bir sağlık sistemine kavuşturacağız" diyen Kurban, taslağın vatandaşların güvenilir sağlık hizmetlerine ulaşmasını ve hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini hedeflediğini belirtti.