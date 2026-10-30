Efeler’de ikinci bahar başladı: 55 yaş üstüne kapsamlı öğrenme ve sosyal yaşam desteği

İkinci Bahar Üniversitesi efeler'de hayata geçirildi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından duyurulan İkinci Bahar Üniversitesi, ilçedeki 55 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmek ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla başladı. Proje, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde kamuoyuna tanıtılmış olup, sosyal belediyecilik kapsamında atılan kapsamlı adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

katılım koşulları ve program çeşitliliği:

Programa katılım için herhangi bir eğitim düzeyi, meslek, çalışma geçmişi, emeklilik veya akademik başarı şartı aranmıyor; 55 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Kadın ve erkek tüm vatandaşlara açık olan üniversite, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora, sosyal yaşamdan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede atölye, söyleşi ve etkinlikler sunuyor.

Bu yapı, katılımcılara yeni beceriler kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda sosyal çevrelerini genişletme, deneyim paylaşımı ve kentsel yaşama aktif katılımı artırma fırsatı sağlıyor. Programlar hem bireysel gelişime hem de toplumsal bağların güçlenmesine odaklanıyor.

iş birliği, koordinasyon ve uzman katkısı:

Efeler Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede koordinasyon Efeler Kent Konseyi tarafından sağlanıyor. Ayrıca proje, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile Aydın Tabip Odası iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitim ve etkinlikler, alanında uzman gönüllülerin katkılarıyla sürdürülüyor.

Gönüllü uzman kadro, sağlık oturumları, sanat ve el becerileri atölyeleri, spor aktiviteleri ile kişisel gelişim çalıştayları gibi çeşitli içerikler sunarak katılımcıların hem zihinsel hem fiziksel açıdan etkin kalmasına destek veriyor.

Proje, ilçenin sosyal dokusuna uzun soluklu katkı sunmayı hedefliyor; yaş almış bireylerin birikimlerini paylaşabilecekleri, aynı zamanda yenilikçi öğrenme süreçlerine dahil olabilecekleri bir merkez oluşturmayı amaçlıyor. Efeler'de yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, toplumsal katılım ve dayanışmayı güçlendirme yönünde somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN, KENTTEKİ 55 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİRMEK VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ İKİNCİ BAHAR ÜNİVERSİTESİ BAŞLADI.