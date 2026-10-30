Ümraniye'ye yeni bir ibadet ve eğitim merkezi kazandırıldı: Hacı Fikret Canbaz Mescidi ve İdrak Kur’an Kursu

Hacı Fikret Canbaz Mescidi ve İdrak Kur’an Kursu hizmete girdi

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde hayırsever Ramazan Canbaz tarafından merhum babası adına yaptırılan Hacı Fikret Canbaz Mescidi ile İdrak Kur’an Kursu düzenlenen törende açıldı. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, ilahi sanatçısı Celal Karatüre ve ekibinin ilahi konseriyle başladı; ardından Büyük Çamlıca Camii Müezzini Enes Özsoy tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

açılış töreninde vurgulananlar:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım törende yaptığı konuşmada, mescit ve kursun hem ibadet hem de eğitim ihtiyacını karşıladığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Mescitleri Cenabı Hak’ka iman edenler, dosdoğru namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler, salih amel işleyenler yapabilir diyor Cenabı Hak.' Yıldırım, hayır sahiplerine babalarının adını yaşattıkları için teşekkür ederek bunun bir sadaka-i cariye örneği olduğunu söyledi. Ayrıca ailenin annesi adına bir kız Kur’an kursu talebiyle belediyeden yer istediklerini ve uygunluk halinde bu ihtiyacın karşılanacağını belirtti.

eğitim hedefleri ve kapasite:

Başkan Yıldırım, Kur’an kurslarının sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak 'Kur’an’ı öğretmek, öğrenmek, onunla amel etmek ve de öğrendiği Kur’an’ı da anlamak lazım' dedi. Yıldırım, mevcut 4-6 yaş kursu programlarının yaygınlaştığını ancak yeterli olmadığını, Ümraniye'de 3 bin çocuğa yönelik programın devam ettiğini ve bunun 5 bine 6 bine çıkarılması gerektiğini ifade etti. Törende ayrıca, İdrak Kur’an Kursu'nun 42 kişilik yatılı kapasiteye sahip olduğu ve burada verilecek terbiyenin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de konuşmasında çift işlevli bu merkezin hem ibadet hem de ilim hizmeti vereceğini vurgulayarak Canbaz ailesini tebrik etti: 'Hem cami hem Kur’an kursu, hem ibadet edilen bir mekan hem de ilim yapılan bir mekan ikisi bir arada hizmete giriyor.'

Konuşmaların ardından mescit ve kurs dualarla resmen açıldı. Tesisteki bölümler arasında sınıflar, kütüphane, yatakhane ve kutsal emanetler müzesi bulunuyor. Hacı Fikret Canbaz Mescidi ise yaklaşık 800 kişilik ibadet kapasitesine sahip olarak bölgenin dinî yaşamına ve eğitim altyapısına katkı sunması hedefleniyor.

HACI FİKRET CANBAZ MESCİDİ VE KUR’AN KURSU DUALAR EŞLİĞİNDE HİZMETE AÇILDI.