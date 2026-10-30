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ATSO'da yeni dönem: tek renk ve çözüm odaklı yönetim

ATSO Başkanı Berkay Bahar, seçimleri geride bıraktıklarını belirterek 'tek renk' vurgusu yaptı; Altıntaş ve Kapıkule'ye öncelik veren çözüm planını açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ATSO'da yeni dönem: tek renk ve çözüm odaklı yönetim

ATSO yeni yönetimiyle görevde: hizmet ve birlik vurgusu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyelerinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Başkan Berkay Bahar, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık oda ile kent iş dünyasının ortak çıkarlarına odaklanacaklarını söyledi. Bahar, mazbatanın bir kişi değil, adayları destekleyenlerin ve sahada emek verenlerin ortak başarısı olduğunu vurguladı.

seçim sonrası sorumluluk ve ortak akıl:

Bahar, geçmişten gelen birikime saygı göstererek yeni bir hikâye yazmak istediklerini ifade etti. Önceki dönem Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a teşekkür eden Bahar, onun kendisi için bir ağabey ve mentör olduğunu belirtti. Konuşmasında "Bugünden sonra bizim için tek bir renk var" diyerek, odaya oy veren ya da vermeyen tüm üyelerin aynı hizmet diliminin içinde olacağını söyledi.

Başkan, yönetimin yalnızca makam için değil Antalya iş dünyasının gücünü ortaya çıkarmak amacıyla görev yapacağını ve verdiği sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti. Süreç boyunca nitelikli ortak akla inandığını, salonda bulunanların Antalya'ya değer katacak kapasitede olduğunu ekledi.

öncelikli gündem: altıntaş ve kapıkule sorunları:

Yeni dönemde yönetimin sahadaki sorunlara hızlı müdahale edeceği açıklandı. Bahar, özellikle Altıntaş bölgesindeki müteahhitlerin yaşadığı sıkıntıların takipçisi olduklarını; inşaat grubunun ve 30, 43, 44 numaralı komitelerin bu sorunlara doğrudan müdahale ettiğini söyledi.

Bir diğer öncelik olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır geçişlerinde yaşanan aksaklıklar gösterildi. Bahar, ihracatçı ve üreticilerin mağduriyetine dikkat çekerek malların sınırda zayi olabildiğini, bu tür sorunlara müdahale ettiklerini belirtti ve üyeleri birlik çağrısıyla sürece davet etti.

komiteler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik:

Yeni yönetim anlayışı kapsamında 49 meslek komitesinin yönetim süreçlerine daha aktif şekilde dahil edilmesi planlanıyor. Bahar, komitelerin yönetimin gerçek bir parçası haline geleceğini, açıklanan projelerin hesabının verileceğini ve dört yılın sonunda üyelerin "iyi ki güvenmişiz" diyecekleri bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantının sonunda yönetim kurulu üyeleri sahneye davet edildi. Berkay Bahar başkanlığındaki yönetim kurulunda Murat Totoş, Ayhan Yıldırım, Hüseyin Sarı, Mustafa Çilingiroğlu, Recep Mavi, Aziz Çiçek, Ali Demir, Cenan Demir, Şaban Tat ve İsa Ersöz yer alıyor.

Bahar, konuşmasını "Biz bu şehrin hakkaniyetiyiz. Hep birlikte zülfiyare dokunacağız ama sizsiz yapamayız. Lütfen bir olalım, birlik olalım, hep beraber olalım. Ben hazırım, eğer siz de hazırsanız" sözleriyle noktaladı ve yeni dönemin çalışmalarına başladı.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TANITIM TOPLANTISI...

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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