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Mühendisliğe dayalı kentleşme çağrısı: Van'dan güvenli yaşam alanları talebi

Van OSB Başkanı Memet Aslan, 23 Ekim deprem yıldönümünde mühendislik esaslı, güvenli yapı stokları ve afetlere dirençli kentler çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mühendisliğe dayalı kentleşme çağrısı: Van'dan güvenli yaşam alanları talebi

Van OSB yönetimi güvenlik ve hazırlık çağrısı yaptı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 23 Ekim depreminin yıldönümünde kentlerin ve yapı stoklarının afetlere karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Aslan, Türkiye ile Van'ın aktif deprem kuşaklarında yer aldığını hatırlatarak deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

deprem gerçeği ve geçmişten alınan dersler:

Aslan, 23 Ekim 2011 Van-Erciş ve 9 Kasım 2011 Van-Edremit merkezli depremlerin kentte yarattığı ağır bilanço üzerinde durdu. Bu afetlerde 644 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 1.966 vatandaşın yaralandığını hatırlatan Aslan, maddi kayıpların milyonlarca lira düzeyinde olduğunu belirtti. Başkana göre, devletin ve halkın el ele vererek gösterdiği dayanışma, yaraların sarılmasında belirleyici rol oynamıştır.

yapı stokları ve mühendislik önceliği:

Van OSB Başkanı mesajında, afetlerin olumsuz etkilerini azaltmanın yolunun şehirlerin ve yapıların bilimsel ve mühendislik ilkelerine göre inşa edilmesinden geçtiğini vurguladı. Aslan, "Toplum olarak bu gerçekle yüzleşmeli ve yaşam alanlarımızı bu bilince uygun şekilde tasarlamalıyız. Deprem riskini her daim gündeminde tutan toplumlar, yapı stoklarını mühendislik disiplinine uygun şekilde inşa ettiklerinde hem yaşam standartları yüksek hem de güvenli kentlere kavuşurlar" dedi.

Mesajında ayrıca yeniden inşa sürecinde sergilenen ortak çabaya dikkat çeken Aslan, bu tür dayanışmaların felaket sonrası iyileşmeyi hızlandırdığını ifade etti. Deprem öldürmez, çürük yapı öldürür. sözüne atıfta bulunarak, ihmal ve yetersiz yapıların can kayıplarını artırdığını belirtti.

Başkan Memet Aslan, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diledi ve millet ile il için bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Aslan, şehir planlaması, yapı denetimi ve mühendislik uygulamalarının sürekli gündemde tutulmasının önemine dikkat çekti.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, AFET RİSKİNE KARŞI DİRENÇLİ...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, AFET RİSKİNE KARŞI DİRENÇLİ KENTLER VE GÜVENLİ YAPI STOKLARI OLUŞTURMANIN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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