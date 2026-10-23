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Bilecik'te genç kız basketbolunda kupalar sahiplerini buldu

Bilecik'te Genç Kızlar Basketbol müsabakaları sona erdi; dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi. İl Müdürü Ramazan Demir teşekkür etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik'te genç kız basketbolunda kupalar sahiplerini buldu

Bilecik'te okullar arası basketbol heyecanı sona erdi

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları Bilecik'te tamamlandı. Parkede kıyasıya mücadele eden genç sporcular, turnuva boyunca takım oyununu ve rekabet ruhunu ön plana çıkardı. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

müsabakaların akışı ve ödül töreni:

Karşılaşmalar, katılan takımların yoğun emeğiyle geçti; müsabaka sonuçları ve sıralamaya göre dereceye giren sporcuların ödülleri törenle verildi. Törende öğrenciler ve antrenörler sahadaki performansları nedeniyle tebrik edilirken, kupa ve madalyalar sporculara takdim edildi. Organizasyon, hem yarışma ruhunu hem de okul sporlarının sosyal ve fiziksel gelişime katkısını gözler önüne serdi.

il müdüründen teşekkür ve değerlendirme:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyonda emeği geçenlere ve müsabakalara katılan sporculara teşekkür etti. Demir, okul sporlarının gençlerin sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu benimsemesi ve bireysel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca hakemler, öğretmenler ve organizasyonu destekleyen herkese teşekkür ederek, dereceye giren takımlara başarılarının devamını diledi.

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Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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