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Dağlarda kestane telaşı: işçi yok, üretici hafta sonu mesaisi

Aydın'ın dağlarında kestane hasadı başladı; işçi bulamayan üreticiler hafta içi çalışıp hafta sonu kendileri topluyor, rekolte genel olarak yüz güldürüyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Dağlarda kestane telaşı: işçi yok, üretici hafta sonu mesaisi

Dağlarda kestane hasadı hız kazandı

Aydın, Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı illerden biri olarak bu yıl da hasat sezonuna girdi. Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki dağlarda havaların serinlemesiyle üreticiler zamanı kovalıyor; bazı üreticiler hafta içi mesleklerini sürdürüp hafta sonu kestanelerini kendileri topluyor.

İş gücü sorunu ve toplama yöntemleri:

Üreticiler için en büyük sorun çalışacak işçi bulmak. Kestane ağaçlarına erkeklerin tırmandığı ve kadınların yerde toplama yaptığı geleneksel yöntem devam ediyor. Ağaçların yüksekliği yer yer 60-70 metreye ulaşıyor. Dikenli kestane kozalaklarının toplandığı dökek alanında olgunlaşması beklenen ürünler daha sonra dikenlerinden ayrılıp ihracata hazırlanıyor.

Üreticiler, kestane ağacına çıkmanın hem tehlikeli hem de çok zahmetli olduğunu vurguluyor ve işçilik bulmanın giderek zorlaştığını söylüyorlar.

Rekolte, zarar ve yevmiye beklentileri:

Bu yıl bazı bölgelerde dolu nedeniyle rekolte düşüşü yaşansa da genel görüş rekoltenin ve verimin üreticileri memnun ettiği yönünde. Yevmiye ücretleri henüz tam kesinleşmemiş olmakla birlikte çalışanların çırpıcılar için 5 bin TL, toplayıcılar için 2 bin 500 TL civarında bir beklenti içinde olduğu belirtiliyor. Üreticiler, ücretler yüksek olsa da yine de yeterli işçi bulunamadığını aktarıyor.

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA KESTANE ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI AYDIN’DA HASAT SEZONU BAŞLARKEN, EN BÜYÜK...

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA KESTANE ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI AYDIN’DA HASAT SEZONU BAŞLARKEN, EN BÜYÜK SIKINTISI İŞÇİ BULMAK OLAN ÜRETİCİLERİN KİMİSİ HAFTA İÇİ ÇALIŞIP HAFTA SONU HASAT YAPIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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