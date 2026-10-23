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Van'ı sarsan 23 ekim 2011 depremine ait arşiv görüntüleri tekrar gündemde

23 Ekim 2011 Van depremine ait arşiv görüntüleri, deprem anının izlerini ve kurtarma çabalarının belgesel niteliğini yeniden gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Van'ı sarsan 23 ekim 2011 depremine ait arşiv görüntüleri tekrar gündemde

Van'ı sarsan 23 ekim 2011 depremine ait arşiv görüntüleri tekrar gündemde

Son günlerde paylaşılan arşiv görüntüleri, Türkiye'nin uzun süre hafızasında kalan 23 Ekim 2011 tarihli Van depremine ait anları yeniden canlandırdı. Görüntüler, o dönemin acısını ve toplumun ilk müdahale anlarını izleyene taşırken, deprem sonrası sürecin insani boyutunu bir kez daha görünür kıldı.

görüntülerin içerdiği sahneler:

Arşivde yer alan kayıtlar, enkaz altında kalan yapılar, kurtarma çabaları ve afet döneminde sokaklarda yaşanan karmaşayı gösteriyor. Görüntülerde; yardım çalışmalarının yoğunluğu, afet bölgesindeki insan hareketliliği ve deprem sonrası ilk günlerde ortaya çıkan zorluklar öne çıkıyor. İzleyenler için bu sahneler, hem dönemin koşullarını hem de toplumsal dayanışmayı hatırlatıyor.

Van depremine ait bu arşivler, olayın duygusal etkisini ve kurtarma süreçlerinin taleplerini belgeliyor; aynı zamanda kayıtların korunmasının hafıza için neden önemli olduğunu da gösteriyor.

hafıza, hazırlık ve dersler:

Arşiv görüntülerinin yeniden gündeme gelmesi, geçmişten alınacak dersleri tartışmaya açıyor. Bu kayıtlar; afet hafızasının canlı tutulması, erken uyarı sistemleri ve toplumsal hazırlığın güçlendirilmesi gibi konularda farkındalığı artırma işlevi görüyor. Görüntüler, afet anlarını aktarmanın ötesinde, geleceğe yönelik hazırlığın önemini vurgulayan birer belge niteliğinde.

Paylaşılan arşivler, tanıklık ve anma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor; hem bireysel hem de toplumsal düzeyde afet bilincinin korunmasına katkı sağlıyor. İzleyenler, bu görüntüler üzerinden deprem deneyimini hatırlıyor ve afetlerin etkilerine karşı daha kalıcı çözümler üretmenin gerekliliğini yeniden düşünüyor.

23 Ekim 2011 Van depremi arşiv görüntüleri

23 Ekim 2011 Van depremi arşiv görüntüleri

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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