Bayburt'ta belde ve köylerde sağlık ve spor yatırımları sahada denetlendi

Denetim kapsamı:

Bayburt merkez ve ilçelere bağlı belde ile köylerde yapımı süren kamu yatırımlarının ilerleyişi sahada incelendi. İnceleme kapsamında 2 aile sağlığı merkezi, 7 açık halı saha, 2 kapalı halı saha ve 1 basketbol sahası olmak üzere toplam 12 projenin yapım çalışmaları değerlendirildi.

Saha ziyaretleri ve değerlendirmeler:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, kontrollük hizmetleri müdürlükleri tarafından yürütülen projelerin inşaat alanlarını ziyaret ederek, çalışma yürüten ekiplerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde iş programı, uygulama süreci ve saha koşullarına ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Denetimler sırasında, özellikle altyapı uyumu, iş güvenliği tedbirleri ve iş programına uygun ilerleme konuları üzerinde duruldu. Ekiplerin çalışmaları yerinde izlenerek ihtiyaç duyulan konularda koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Beklenen etkiler:

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte belde ve köylerde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak, spor altyapısındaki eksiklikler giderilerek yerel düzeyde spor faaliyetleri ve gençlerin kullanımına yönelik imkânlar artacak. Bu yatırımların sosyal ve sağlık alanında oluşturacağı katkılar vurgulandı.

İncelemeler, il genelinde devam eden kamu yatırımlarının sahada takip edilmesi ve projelerin zamanında, planlı şekilde tamamlanmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

BAYBURT’TA 12 KAMU YATIRIMININ YAPIM ÇALIŞMALARI İNCELENDİ