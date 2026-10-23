TOGÜ'den Semerci'ye mobil ebelik: kırsaldaki anne adaylarına evde eğitim ve takip

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin mobil ebelik uygulaması hayata geçti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından geliştirilen Mobil Ebelik Destek Modeli projesinin ilk uygulaması Semerci köyünde başlatıldı. Proje, kırsalda yaşayan anne adaylarına ev ortamında doğum öncesi eğitim ve izleme hizmeti sunmayı hedefliyor.

Projenin hedefleri:

Çalışmayla anne adaylarının doğuma hazırlık süreçlerinin desteklenmesi, doğum korkularının azaltılması ve psikososyal uyumlarının artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında saha uygulamalarıyla birlikte kanıta dayalı mobil ebelik eğitim modülü ve uygulama protokolü oluşturulacak; elde edilen veriler bilimsel yayınlara dönüştürülecek.

Uygulama ve akademik katılım:

Açılış programına, TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Özçatal, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zümrüt Yılar, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gizem Çıtak ile araştırmacılar Dr. Öğr. Üyesi Demet Çakır ve Öğr. Gör. Dr. Serpil Toker katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, projenin hem öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını hem de kırsal nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını vurguladı. Eğri, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulacaklarını ve böylece hizmet kalitesinin artacağını belirtti.

Sürdürülebilirlik ve yerel etki:

Proje, "Sağlıklı Gebelik, Güçlü Anne, Sağlıklı Gelecek" sloganıyla yürütülüyor ve kırsalda sürdürülebilir bir anne sağlığı modeli oluşturmayı hedefliyor. Akademisyenler ve öğrencilerin birlikte yürüttüğü uygulamalar sayesinde yerel ihtiyaçlara uyarlanmış bakım yöntemleri geliştirilecek ve saha verileriyle uzun vadeli planlamalara katkı sağlanacak.

Semerci köyündeki uygulamanın sonuçları takip edilerek modelin başka köylere ve bölgelere taşınması amaçlanıyor. Bu adım, kırsal alanlarda anne sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim temelli müdahalelerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN SEMERCİ KÖYÜNDE BAŞLATILAN ‘MOBİL EBELİK DESTEK MODELİ’ PROJESİYLE, KIRSALDA YAŞAYAN ANNE ADAYLARINA EVLERİNDE DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM VE TAKİP DESTEĞİ SUNULUYOR.