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Bulanık’ta mercimek ekimini artıracak 30 tonluk tohum desteği

Muş’un Bulanık ilçesinde 50 üreticiye 2027 üretim sezonu için toplam 30 ton kırmızı mercimek tohumu yüzde 75 hibe ile dağıtıldı; amaç üretimi çeşitlendirmek ve gelirleri artırmak.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bulanık’ta mercimek ekimini artıracak 30 tonluk tohum desteği

Bulanık’ta tohum dağıtımı programı:

Muş’un Bulanık ilçesinde tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırma hedefiyle düzenlenen program kapsamında, ilçe merkezi Zafer Mahallesi’ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı. Program, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yürütüldü.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık’ın verimli toprakları ve geniş tarım alanlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Koşansu, ilçede hâlihazırda ağırlıklı ürünlerin buğday ve arpa olduğunu belirterek, kırmızı mercimeğin bölge için değerli ve alternatif bir ürün olduğunu dile getirdi.

geçen sezonun verileri ve etkileri:

Koşansu, geçtiğimiz üretim sezonunda 17 çiftçiye toplam 12 ton 750 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığını ve bu tohumlarla 1.180 dekar alanda ekim yapıldığını aktardı. Özellikle Erentepe ve Kırkgöze bölgelerinde gerçekleştirilen ekimlerde dekara 200 kilogramın üzerinde verim elde edilmesi, projenin başarısını gözler önüne serdi.

Elde edilen yüksek verim, üreticilerin projeye ilgisini artırdı; geçen yıl destekten yararlanan çiftçi sayısı sınırlı kalırken bu yıl başvuruların 100’ün üzerinde olması destek kapsamının genişletilmesine zemin hazırladı.

bu yılki destek ve beklentiler:

2027 üretim sezonu için program kapsamında 50 üreticiye toplam 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. Tohumlar yüzde 75 hibe desteğiyle sağlanarak üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Koşansu, proje ile alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının tarımsal sürdürülebilirlik ve gelir çeşitlendirmesi açısından önemine işaret ederek, uygulamanın bölgedeki tarım ekonomisine olumlu katkı yapmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muş Valiliği ve Tarım ve Orman Müdürlükleri çalışanlarına teşekkür etti.

Programın önümüzdeki dönemlerde daha geniş alanlara yayılması ve üreticilerin mercimek üretimindeki deneyimlerinin artmasıyla birlikte yerel tarımda ürün çeşitliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA 50 ÜRETİCİYE TOPLAM 30 TON KIRMIZI MERCİMEK TOHUMU DAĞITILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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