Muhtarlar günü buluşması: Gebze'de mahalle talepleri masaya yatırıldı

Gebze'de muhtarlarla gönül buluşması

Gebze'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan mahalle muhtarları bir araya geldi. Program Gebze Belediyesi Barış Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi; katılımcılar arasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yer aldı. Buluşma, muhtarların mahalle düzeyindeki rolünü ve vatandaş taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılmasındaki sorumluluklarını odağa aldı.

Muhtarların yerel yönetimdeki rolü:

Toplantıda, muhtarların mahalle sakinleriyle kamu kurumları arasındaki köprü işlevi vurgulandı. Başkan Büyükgöz, muhtarların sahadan gelen veriye dayalı tespitlerin hizmet planlamasında belirleyici olduğunu belirterek iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Özyiğit ise muhtarlığın vatandaşla devlet arasındaki bağın en güçlü halkalarından biri olduğunu ifade ederek, mahallelerde tespit edilen sorunların hızlı ve doğru şekilde kurumlara aktarılmasının kamu hizmetlerinin etkinliğini artırdığını söyledi.

Gündem: ihtiyaç tespiti ve taleplerin iletilmesi:

Programda öncelikli olarak mahallelerin altyapı, temizlik, güvenlik ve sosyal donatı ihtiyacı gibi alanlardaki öncelikler ele alındı. Muhtarlar, vatandaşlardan gelen taleplerin kayda geçirilmesi ve çözüm sürecinin şeffaf biçimde yürütülmesi konusunda beklentilerini paylaştı. Yerel yönetimler ile muhtarlar arasında kurulan düzenli iletişim kanallarının; proje planlaması, acil müdahaleler ve uzun vadeli yatırımlar açısından fayda sağladığı belirtildi.

Toplantının sonunda hem Başkan Büyükgöz hem de Kaymakam Özyiğit, muhtarların özverili çalışmalarına teşekkür etti ve mahallelerin gelişimi için ortak akıl ile dayanışmanın süreceğini vurguladı. Etkinlik, muhtarların gününün kutlanması ve ilerleyen dönemde yapılacak iş birliklerinin güçlendirilmesi çağrısıyla sona erdi.

GEBZE’DE MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BULUŞMADA, İLÇEDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARI BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA MUHTARLARIN MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİN KARŞILANMASINDAKİ ROLÜ VURGULANDI.