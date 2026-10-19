Dolar 49,5364 +0,06%
Euro 55,5588 -0,16%
Bist 11.616,79 -0,90%
Altın Gram 6.672,65 +0,21%
EUR/USD 1,1211 -0,29%
Brent Petrol 108,52 -1,22%
--°

Muhtarlar gününde Sinop'ta yerelde dayanışma ve hizmet vurgusu

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Hükümet Meydanı'nda çelenk töreniyle kutlandı; Mustafa Genç muhtarlığın milletle devlet arasındaki köprüsünü vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Muhtarlar gününde Sinop'ta yerelde dayanışma ve hizmet vurgusu

Sinop'ta muhtarlar günü kutlaması

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç tarafından dernek çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; tören, katılımcıların protokol konuşmaları ve birlik mesajlarıyla sürdü.

Genç'in vurguladıkları:

Mustafa Genç, muhtarlık kurumunun 1829 yılında kurulan teşkilat yapısıyla vatandaş ile devlet arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti. Muhtarların yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu ve demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Genç, muhtarların vatandaşların taleplerini devlet kurumlarına ilettiğini, devletin hizmetlerini ise halka ulaştırdığını söyledi.

Genç, köy ve mahallelerde görev yapan muhtarların büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalıştığını, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm aradıklarını belirtti. Taleplerin ilgili makamlara iletilmesinin muhtarları önemli bir köprü konumuna getirdiğini ifade eden Genç, muhtarlık kurumunun öneminin her geçen gün arttığını ve devletin yerel yönetimlere yönelik desteklerinin hizmet kalitesine katkı sağladığını kaydetti.

Katılımcılar:

Düzenlenen programa Sinop Vali Yardımcısı Cevat Gün, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, Yeni Parti İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya ve çok sayıda muhtar katıldı.

Sinop Muhtarlar Derneği olarak muhtarların taleplerini iletmeye devam edeceklerini belirten Genç, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

SİNOP’TA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HÜKÜMET MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE ÇELENK...

SİNOP’TA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HÜKÜMET MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı
images

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek
images

valinin son açıklaması: can kaybı, kayıp ve zarar tespitleri hakkında bilgi
images

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi