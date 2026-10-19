Muhtarlar gününde Sinop'ta yerelde dayanışma ve hizmet vurgusu

Sinop'ta muhtarlar günü kutlaması

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç tarafından dernek çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; tören, katılımcıların protokol konuşmaları ve birlik mesajlarıyla sürdü.

Genç'in vurguladıkları:

Mustafa Genç, muhtarlık kurumunun 1829 yılında kurulan teşkilat yapısıyla vatandaş ile devlet arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti. Muhtarların yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu ve demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Genç, muhtarların vatandaşların taleplerini devlet kurumlarına ilettiğini, devletin hizmetlerini ise halka ulaştırdığını söyledi.

Genç, köy ve mahallelerde görev yapan muhtarların büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalıştığını, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm aradıklarını belirtti. Taleplerin ilgili makamlara iletilmesinin muhtarları önemli bir köprü konumuna getirdiğini ifade eden Genç, muhtarlık kurumunun öneminin her geçen gün arttığını ve devletin yerel yönetimlere yönelik desteklerinin hizmet kalitesine katkı sağladığını kaydetti.

Katılımcılar:

Düzenlenen programa Sinop Vali Yardımcısı Cevat Gün, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, Yeni Parti İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya ve çok sayıda muhtar katıldı.

Sinop Muhtarlar Derneği olarak muhtarların taleplerini iletmeye devam edeceklerini belirten Genç, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

SİNOP’TA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HÜKÜMET MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.