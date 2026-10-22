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Muhtarların sesi mahalleye taşındı: Adm ve Gdz Elektrik İzmir buluşması

Adm ve Gdz Elektrik, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile Ege muhtar temsilcilerini İzmir'de ağırlayıp talepleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muhtarların sesi mahalleye taşındı: Adm ve Gdz Elektrik İzmir buluşması

Muhtarlarla iş birliği güçlendirildi

Adm ve Gdz Elektrik, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve Ege bölgesinden muhtar temsilcilerini İzmir'de ağırladı. Toplantıda mahallelerde yürütülen çalışmalar, vatandaş beklentileri ve kurumlarla iletişim ele alındı.

katılımcılar ve temsilciler:

Programa Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Taylan, Konak Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Çan ve Aydın'dan muhtarlar; Efeler Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Funda Senemre, Nazilli Altıntaş Mahallesi Muhtarı Bahar Beşer, Nazilli Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Nimet Arığ ile Didim Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özlem Dinçsoy katıldı.

şirket temsilcilerinin katılımı ve değerlendirmeler:

Şirket tarafında Adm Elektrik Dağıtım Operasyon Direktörü Ali Coşkun, Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Müşteri ve Destek Hizmetleri Direktörü Sefa Pişkinleblebici, bölge müdürleri Taner Yazıcı ve İbrahim Aksakal, müşteri deneyimi müdürü Fatma İyilikçi ile kurumsal iletişim ve paydaş ilişkileri ekipleri yer aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede muhtarların, mahallenin ihtiyaçlarını kurumlara aktaran ve sahadaki hizmetlerin vatandaşla buluşmasını sağlayan önemli paydaşlar olduğu vurgulandı. Taraflar karşılıklı destek ve iletişim için teşekkürlerini iletti.

Hayat için enerji anlayışıyla hareket eden Adm ve Gdz Elektrik, muhtarlarla kurduğu güçlü iletişimi sürdürerek mahallelerin taleplerine çözüm odaklı yanıtlar üretmeyi taahhüt etti.

ADM VE GDZ ELEKTRİK, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KAPSAMINDA TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU VE EGE...

ADM VE GDZ ELEKTRİK, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KAPSAMINDA TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU VE EGE BÖLGESİ MUHTAR TEMSİLCİLERİ İLE İZMİR’DE BULUŞTU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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