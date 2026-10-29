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İliç'te cumhuriyet kupası il birinciliği sona erdi

İliç'te düzenlenen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği sona erdi; genç sporcuların performansı dikkat çekti ve etkinlik spora teşviki amaçladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İliç'te cumhuriyet kupası il birinciliği sona erdi

İliç'te cumhuriyet kupası il birinciliği tamamlandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Organizasyon Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Müsabaka atmosferi:

Turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla mücadele etti. Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans dikkat çekti ve tamamlanmanın ardından katılan tüm sporcular tebrik edildi.

Amaç ve hedefler:

Etkinliğin, gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedeflendi.

CUMHURİYET KUPASI İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI İLİÇ’TE SONA ERDİ

CUMHURİYET KUPASI İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI İLİÇ’TE SONA ERDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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