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Sosyal dayanışmanın somut örneği: Kütahya'da vakıf geleneğiyle sıcak pide dağıtımı

Kütahya'da '1001 Hayır Şartı' kapsamında Fahreddin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfı şartıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sosyal dayanışmanın somut örneği: Kütahya'da vakıf geleneğiyle sıcak pide dağıtımı

Sosyal dayanışığı pekiştiren pide dağıtımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak pide ulaştırıldı. Dağıtımın, vakfın belirlediği hayır şartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

dağıtımın dayanağı:

Yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmak amacıyla yapılan etkinlik, '1001 Hayır Şartı' kapsamında yapıldı. Uygulama, 1280 yılında kurulan Fahreddin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfı'nın sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda planlandı.

vakıf mirası ve amaç:

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayırsever ecdadın bıraktığı vakıf mirasını yaşatmak, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla benzer çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN &#039;1001 HAYIR ŞARTI&#039; KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ...

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN '1001 HAYIR ŞARTI' KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA SICAK PİDE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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