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Muhtarlarla buluşma: Hüseyin Arslan'dan kutlama ve teşekkür

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, makamında ağırladığı mahalle ve köy muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muhtarlarla buluşma: Hüseyin Arslan'dan kutlama ve teşekkür

ziyaretin ayrıntıları:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında makamında mahalle ve köy muhtarlarını ağırladı. Ziyarette muhtarlarla bir araya gelen Başkan Arslan, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki rolüne ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Arslan, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki irtibatı güçlendirdiğini vurgulayarak, Taşköprü için muhtarlarla sürdürülen yakın iletişimin önemine işaret etti. Toplantıda muhtarların talepleri ve yerel hizmetlerin koordinasyonu ele alındı.

başkanın vurguladığı noktalar:

Başkan Arslan, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: Muhtarlık seçimlerinin temellerinin atıldığı Taşköprü’müzde, demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan kıymetli muhtarlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Devletimiz ile milletimiz arasında gönül köprüsü kuran muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Arslan, muhtarlara çalışmalarında başarı diledi ve teşekkür etti.

tören ve katılımcılar:

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Taşköprü ilçesinde ayrıca bir çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı İlker Acar, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören ve ziyaretler, muhtarlık kurumunun yerel yönetimdeki işlevselliğini yeniden gündeme taşıdı ve kurumlar arası iş birliğinin önemini pekiştirdi.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI, TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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