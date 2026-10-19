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Bursa'da toplu taşımada hijyen seferberliği: mevsim geçişine yönelik yoğun temizlik

Bursa Büyükşehir ekipleri, günde 800 binden fazla yolcunun kullandığı BUDO, BURSARAY ve otobüslerde koltuk ve tutunma noktalarında yoğun hijyen sağlıyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bursa'da toplu taşımada hijyen seferberliği: mevsim geçişine yönelik yoğun temizlik

Toplu taşımada hijyen çalışmaları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsim geçişiyle birlikte artış gösteren bulaş riski karşısında toplu taşımada hijyen odaklı temizlik programlarını yoğunlaştırdı. Kent genelinde ulaşım hizmetlerini yürüten BURULAŞ ekipleri, vatandaş sağlığını gözeterek temizlik uygulamalarını düzenli ve planlı şekilde sürdürüyor.

Hedeflenen alanlar:

Çalışmalar, günde 800 binden fazla kişinin kullandığı hatlar ve araçlar baz alınarak önceliklendiriliyor. BUDO deniz otobüsleri, BURSARAY araçları, belediye otobüsleri, terminal alanları ve raylı sistem hatlarında; koltuklar, tutunma noktaları, kapılar ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizliğe ağırlık veriliyor.

Uygulama ve denetim:

Ekipler, araç içi ve araç dışı temizlikleri titizlikle gerçekleştiriyor; özellikle yolcu hareketliliğinin yoğun olduğu durak ve istasyonlarda ekstra önlemler alınıyor. Temizlik programları günlük olarak planlanıp uygulanırken, denetimler ile standartların korunduğundan emin olunuyor.

Belediyenin sürdürdüğü bu yoğun temizlik seferberliği, mevsimsel hastalıkların yayılma riskinin arttığı dönemde toplu taşımada hijyen seviyesinin korunmasını ve yolcuların güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVSİM GEÇİŞİYLE BİRLİKTE ARTIŞ GÖZLENEN BULAŞ RİSKİNE KARŞI TOPLU...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVSİM GEÇİŞİYLE BİRLİKTE ARTIŞ GÖZLENEN BULAŞ RİSKİNE KARŞI TOPLU TAŞIMADA HİJYEN ODAKLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA YOĞUN MESAİYLE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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