Muhtarlık yasasıyla yetki ve sorumluluklar netleşsin talebi

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği üyesi muhtarlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. Etkinlikte konuşan dernek başkanı Levent Karakaya, muhtarların yerel yönetimler içindeki rolünün güçlendirilmesi ve hukuki statülerinin netleştirilmesi için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

mahalli yönetimde muhtarların etkinliği:

Karakaya, muhtarların mahallelerin sorunlarını ve vatandaş beklentilerini en iyi bilen aktörler olduğunu belirterek, belediyelerin ilgili komisyonlarında muhtarların görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Sözcüğünde 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki hükümler referans gösterilerek, muhtarların yerel yönetim süreçlerine etkin biçimde dahil edilmesinin karar alma mekanizmalarına doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi. Karakaya, bu mekanizmaların işletilmesinin hizmetlerin verimliliğini artıracağını kaydetti.

muhtarlık yasası talebinin amaçları:

Dernek başkanı, muhtarlık kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının daha kapsamlı bir şekilde düzenleneceği bir muhtarlık yasasının çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle muhtarların hukuki statüsünün güçleneceği, görev ve sorumluluklarının daha netleştirileceği ve mahallelere daha etkin hizmet sunma kapasitesinin artacağı ifade edildi. Karakaya ayrıca muhtarların taleplerine ilgi gösteren Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç a teşekkür etti.

Etkinlik, muhtarların sahadaki deneyimlerinin yerel yönetim politikalarına daha sağlam yansıtılmasını amaçlayan çağrılarla tamamlandı. Derneğin beklentisi, hukukî düzenlemenin netleşmesiyle birlikte uygulamada da muhtar ile belediye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve mahalle sorunlarının karar süreçlerine etkin biçimde taşınması yönünde yoğunlaşıyor.

ANADOLU MUHTARLAR VE MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ BAŞKANI LEVENT KARAKAYA, MUHTARLARIN HUKUKİ STATÜSÜNÜ GÜÇLENDİRİLMESİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DAHA NET HALE GETİRİLMESİ İÇİN MUHTARLIK YASASININ ÇIKARILMASINI BEKLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ.