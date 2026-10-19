Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,5820 -0,12%
Bist 11.609,06 -0,96%
Altın Gram 6.671,45 +0,16%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 108,64 -1,11%
--°

Muhtarlık yasasıyla yetki ve sorumluluklar netleşsin talebi

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde konuşan Levent Karakaya, muhtarların hukuki statüsünü güçlendirecek muhtarlık yasasının hemen çıkarılmasını istedi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Muhtarlık yasasıyla yetki ve sorumluluklar netleşsin talebi

Muhtarlık yasasıyla yetki ve sorumluluklar netleşsin talebi

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği üyesi muhtarlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. Etkinlikte konuşan dernek başkanı Levent Karakaya, muhtarların yerel yönetimler içindeki rolünün güçlendirilmesi ve hukuki statülerinin netleştirilmesi için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

mahalli yönetimde muhtarların etkinliği:

Karakaya, muhtarların mahallelerin sorunlarını ve vatandaş beklentilerini en iyi bilen aktörler olduğunu belirterek, belediyelerin ilgili komisyonlarında muhtarların görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Sözcüğünde 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki hükümler referans gösterilerek, muhtarların yerel yönetim süreçlerine etkin biçimde dahil edilmesinin karar alma mekanizmalarına doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi. Karakaya, bu mekanizmaların işletilmesinin hizmetlerin verimliliğini artıracağını kaydetti.

muhtarlık yasası talebinin amaçları:

Dernek başkanı, muhtarlık kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının daha kapsamlı bir şekilde düzenleneceği bir muhtarlık yasasının çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle muhtarların hukuki statüsünün güçleneceği, görev ve sorumluluklarının daha netleştirileceği ve mahallelere daha etkin hizmet sunma kapasitesinin artacağı ifade edildi. Karakaya ayrıca muhtarların taleplerine ilgi gösteren Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç a teşekkür etti.

Etkinlik, muhtarların sahadaki deneyimlerinin yerel yönetim politikalarına daha sağlam yansıtılmasını amaçlayan çağrılarla tamamlandı. Derneğin beklentisi, hukukî düzenlemenin netleşmesiyle birlikte uygulamada da muhtar ile belediye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve mahalle sorunlarının karar süreçlerine etkin biçimde taşınması yönünde yoğunlaşıyor.

ANADOLU MUHTARLAR VE MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ BAŞKANI LEVENT KARAKAYA, MUHTARLARIN HUKUKİ...

ANADOLU MUHTARLAR VE MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ BAŞKANI LEVENT KARAKAYA, MUHTARLARIN HUKUKİ STATÜSÜNÜ GÜÇLENDİRİLMESİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DAHA NET HALE GETİRİLMESİ İÇİN MUHTARLIK YASASININ ÇIKARILMASINI BEKLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı
images

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek
images

valinin son açıklaması: can kaybı, kayıp ve zarar tespitleri hakkında bilgi
images

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi