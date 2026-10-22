Munzur zirvelerinde özgürlüğü sürdüren yılkı atları

Munzur'da yılkı atlarının izleri

Erzincan-Tunceli sınırında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda, karlı arazide sürüler halinde gezen yılkı atları görüntülendi. Zirvelerde otlayan atlar, doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşarak bölgenin karakteristik manzarasını oluşturuyor.

doğal yaşam ve hareket biçimi:

Sürü halinde hareket eden yılkı atları, karla kaplı yüksek mera ve eğimli arazilerde besleniyor. Toplu halde gezmeleri ve otlamaları, bölgenin zorlu kış koşullarına rağmen adaptasyonlarının bir göstergesi niteliğinde.

fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisi:

Bu görüntüler, fotoğraf ve doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor; karlı zirvelerdeki sahneler doğal yaşamı gözlemlemek isteyenler için çekici kareler sunuyor. Erzincan-Tunceli hattındaki bu anlar, yöre doğasının dinamiklerini gözler önüne seriyor.

MUNZUR’UN ZİRVELERİNDE ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİ YILKI ATLARI