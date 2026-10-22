Doğu'da öğleden sonra sağanak uyarısı: sürücüler sis ve görüşe dikkat

meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

etkiler ve zamanlama:

Kurumun değerlendirmesine göre yağışlar öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve aralıklı şekilde sürecek; yerel sağanaklar bekleniyor.

pus ve sis uyarısı:

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğini belirterek, özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

sıcaklık ve rüzgar:

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ BÖLGEL MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENELİNDE HAVANIN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU OLACAĞINI BİLDİRİRKEN, ERZURUM, ARDAHAN VE ÇEVRELERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.