Renklerle anlatılan bir ürün: öğrenciler Osmaniye yer fıstığına sanatla hayat verdi

festival ve yarışmanın kapsamı:

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali kapsamında, öğrenciler yer fıstığının hikâyesini sanatla buluşturdu. Osmaniye Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Belediye Yemekhanesi’nde gerçekleştirilen yarışmalara ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler katıldı. İlkokul seviyesinde resim, ortaokul ve lise seviyelerinde ise "Osmaniye Yer Fıstığı Hikâyesi" temalı tasarım yarışmaları düzenlendi.

Yarışma; öğrencilerin yerel ürün bilincini artırmayı, yaratıcılıklarını desteklemeyi ve kentin coğrafi işaretli ürünü olan yer fıstığını kültürel anlatı içinde görünür kılmayı amaçladı. Etkinlikte ortaya çıkan eserler renk, tema ve anlatım açısından çeşitlilik gösterdi ve jüri değerlendirmesinde dikkat çeken detaylar oldu.

dereceye giren öğrenciler:

ilkokullar:

İlkokullar arası resim yarışmasında birinciliği Mithat Paşa İlkokulu öğrencisi Muhammed Onur Gülmez elde etti. İkinci olan öğrenci Cumhuriyet İlkokulundan Ümit Uygar Baran olurken, üçüncü sırayı Yedi Ocak İlkokulu öğrencisi Çağan Türkçapar aldı.

ortaokullar:

Ortaokullar arası tasarım yarışmasında birinciliğe Karacaoğlan Ortaokulu öğrencisi Elifnaz Şaşmaz layık görüldü. İkinci sırayı Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sevgi Gökçe Emir, üçüncülüğü ise Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Mert Çenet kazandı.

liseler:

Liseler arası tasarım yarışmasında birinci, Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eda Bakır oldu. İkincilik ödülü Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Riham Hasan'a, üçüncülük ödülü ise Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğçe Damla Kaya'ya verildi.

jüri değerlendirmesi ve ödül töreni:

Yarışmalarda jüri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile alanında uzman isimlerden oluştu ve öğrencilerin eserlerini tematik uygunluk, yaratıcılık ve teknik uygulama ölçütlerine göre değerlendirdi. Jüri üyeleri, eserlerin kalitesi ve çeşitliliği nedeniyle dereceye girenleri belirlemekte zorlandıklarını ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüllerin festival kapsamında düzenlenecek törenle takdim edileceği bildirildi. Etkinlik, kentin coğrafi işaretli ürünü yer fıstığının hem ekonomik hem de kültürel önemini ön plana çıkaran bir buluşma niteliği taşıdı.

OSMANİYE’DE BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN OSMANİYE YER FISTIĞI FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RESİM VE TASARIM YARIŞMALARINDA ÖĞRENCİLER, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ YER FISTIĞINI SANATLA BULUŞTURDU.