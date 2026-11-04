Muski 13 ilçede yağışlara karşı 24 saatlik önlem seferberliği

Muğla genelinde önleyici çalışmalar sürüyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkisini sürdüren yağışlara karşı 13 ilçede taşkın ve su baskınlarına yönelik önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Öncelik, yerleşim alanları ve kritik altyapıların korunması olarak belirlendi.

MUSKİ ekipleri, muhtemel taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yataklarında temizlik, mazgal ve yağmur suyu hatlarında açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında su akışını engelleyebilecek moloz ve hafriyat birikintileri kaldırılıyor, yağmur suyu tahliye noktalarında düzenli kontroller yapılıyor.

ekiplerin çalışma düzeni ve hazırlıklar:

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışlara karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığı ve olası su baskını ile taşkınlara karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi. Ekipler sahada temizleme, tıkanıklık açma ve tahliye noktası denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen çalışmaların hedefi, yağış anında olası su birikimlerini azaltmak ve müdahale süresini kısaltmak. Yetkililer, yağışın yoğunlaştığı dönemlerde önleyici müdahalelerin önemine vurgu yaparak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

vatandaş bilgilendirmesi ve ihbar hattı:

Vatandaşların ihtiyaç ve ihbarlarını iletmeleri için MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 185 numaralı çağrı merkezi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı hattına başvurabilecekleri belirtildi. Yetkililer, risk altında olduklarını düşünen vatandaşların belirtilen hatları kullanarak durumu bildirmelerini istedi.

Yerel yönetim ve MUSKİ ekipleri, sahadaki çalışmaları koordineli şekilde sürdürerek olası hasarı en aza indirmeyi ve kamu güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞLARA KARŞI 13 İLÇEDE TAŞKIN VE SU BASKINLARINA YÖNELİK ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.