Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

Muski 13 ilçede yağışlara karşı 24 saatlik önlem seferberliği

MUSKİ ekipleri, Muğla'nın 13 ilçesinde dere temizliği, mazgal ve yağmur suyu hattı çalışmaları yürütüyor; ihbarlar 185 ve 444 48 01'e bildirilebilir.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muski 13 ilçede yağışlara karşı 24 saatlik önlem seferberliği

Muğla genelinde önleyici çalışmalar sürüyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkisini sürdüren yağışlara karşı 13 ilçede taşkın ve su baskınlarına yönelik önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Öncelik, yerleşim alanları ve kritik altyapıların korunması olarak belirlendi.

MUSKİ ekipleri, muhtemel taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yataklarında temizlik, mazgal ve yağmur suyu hatlarında açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında su akışını engelleyebilecek moloz ve hafriyat birikintileri kaldırılıyor, yağmur suyu tahliye noktalarında düzenli kontroller yapılıyor.

ekiplerin çalışma düzeni ve hazırlıklar:

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışlara karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığı ve olası su baskını ile taşkınlara karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi. Ekipler sahada temizleme, tıkanıklık açma ve tahliye noktası denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen çalışmaların hedefi, yağış anında olası su birikimlerini azaltmak ve müdahale süresini kısaltmak. Yetkililer, yağışın yoğunlaştığı dönemlerde önleyici müdahalelerin önemine vurgu yaparak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

vatandaş bilgilendirmesi ve ihbar hattı:

Vatandaşların ihtiyaç ve ihbarlarını iletmeleri için MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 185 numaralı çağrı merkezi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı hattına başvurabilecekleri belirtildi. Yetkililer, risk altında olduklarını düşünen vatandaşların belirtilen hatları kullanarak durumu bildirmelerini istedi.

Yerel yönetim ve MUSKİ ekipleri, sahadaki çalışmaları koordineli şekilde sürdürerek olası hasarı en aza indirmeyi ve kamu güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞLARA KARŞI 13 İLÇEDE TAŞKIN VE SU BASKINLARINA YÖNELİK ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çüngüş’te yayladan Fırat kıyısına yürüyüş: tarih ve doğa iç içe
images

Muğla iç kesimlerinde hava soğuyor, yükseklerde kar bekleniyor
images

Çüngüş’te tohum desteğiyle mercimek ekim hazırlığı başladı
images

Pazarcık'ta 6 Şubat izleri: höyükte metrelerce yarık ve ortasında obruk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı büyüme

Efeler'de dayanışma sürüyor: binlerce haneye kapıdan gıda desteği

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı