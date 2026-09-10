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Salihli'de jeotermalle tarım için yol haritası belirlendi

Salihli OTB’de jeotermal kaynakların mevcut kuyular, teknik veriler ve ruhsat durumları ele alınarak, öncelik jeotermal ısıtmalı sera ve enerji kullanımına verildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Salihli'de jeotermalle tarım için yol haritası belirlendi

Salihli organize tarım bölgesinde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi

Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Tarım Bölgesi (OTB) sınırları içinde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik mevcut durum ve geleceğe dönük adımlar, Salihli Kaymakamı ve Salihli Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güldoğan başkanlığında bir toplantıda ele alındı.

Toplantıya, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ, Salihli OTB Müdürü Ali Demir ile ilgili teknik personel katıldı. Görüşmelerde bölgedeki mevcut kaynaklar, ruhsat ilişkileri ve teknik veriler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

mevcut durum ve teknik değerlendirmeler:

Çalışmada, Salihli OTB sınırları içinde tespit edilen jeotermal kaynakların konumu, mevcut kuyulara ilişkin sıcaklık, akış ve rezerv verileri ile ruhsat durumları incelendi. Toplantıda bu veriler ışığında kaynakların OTB kapsamında nasıl kullanılabileceği ve hangi teknik çalışmaların önceliklendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Teknik personelin sunduğu veriler doğrultusunda, mevcut kuyuların performansının izlenmesi, gerekli saha etütlerinin tamamlanması ve ruhsat süreçlerinin netleştirilmesi gibi adımlar ön plana çıktı.

tarımsal üretimde kullanım ve planlanan adımlar:

Gündemin önemli başlıklarından biri jeotermal enerjinin tarımsal üretimde kullanımı oldu. Toplantıda jeotermal ısıtmalı sera yatırımları ile OTB’nin enerji ihtiyacına katkı sağlanması hedefi vurgulandı. Bu çerçevede sürdürülebilir ve verimli kullanım için hem teknik hem de idari süreçlerin planlanması gerektiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgedeki jeotermal kaynakların tarımsal üretime kazandırılması ve sera yatırımlarında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı. İlgili birimler arasında koordinasyonun sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulan saha, ruhsat ve yatırım adımlarının takip edilmesi planlanıyor.

Çalışmaların sürdürülmesi ve uygulanabilirlik adımlarının atılması toplantının temel sonucu olarak öne çıktı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE (OTB) JEOTERMAL KAYNAKLARIN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE (OTB) JEOTERMAL KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MEVCUT DURUM VE GELECEKTE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALARIN ELE ALINDIĞI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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