Kadınların dokunuşuyla canlanan 600 yıllık Manisa bezi

Kadınların dokunuşuyla canlanan miras:

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Manisa bezi, yerel kadınların emeğiyle yeniden gündeme geldi. 600 yılı aşkın geçmişe sahip bu geleneksel el sanatı, pamuk ve ipek ipliklerin geleneksel tezgâhlarda harmanlanmasıyla üretiliyor. Çalışmalar, Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) Başkanı Mübeccel Kafkaslı öncülüğünde sürdürülüyor ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslarla yeni kuşaklara aktarılıyor.

Ziyarete katılan heyet arasında Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akkuyu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Akkuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Yüksel ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin ve yardımcıları yer aldı. Heyet, tarihi Manisa bezi dokuma ustası Serpil Bingöl'den yürütülen atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eğitim ve üretim:

Atölyede tezgah başına geçen kursiyerler; peştemal, havlu, masa örtüsü, ipek şal ve pamuk şal gibi günlük kullanıma yönelik ürünler üretiyor. Kurslar, hem dokuma tekniklerinin hem de kültürel bilginin aktarılmasına odaklanıyor; böylece ustalık hem uygulamalı hem de sözlü yöntemlerle korunuyor. Ziyaret sırasında Mustafa Akkuyu şöyle konuştu: "Geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında Manisa’mıza özgü Manisa bezi dokumacılığının örneklerini bize sergiliyorlar, görüyoruz. Emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Geleneksel sanatlarımız ölmesin, hep yaşasın diyoruz"

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Yüksel ise programların bölge üretimiyle kurduğu bağı vurgulayarak, "Kültür yaşasın ki geleceğin inşası daha güzel olsun. Geçmişimizden kopmayalım, geleceğimize daha iyi bakalım inşallah" dedi.

Gelenekselin güncellemesi ve tanıtımı:

Tarihi dokuma geleneği, günün ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanıyor. Tarihi Manisa bezi dokuma ustası Serpil Bingöl, çalışmaların kapsamını anlatarak şunları söyledi: "Manisa bezi tarihimiz 600 yıl öncesine dayanıyor. Osmanlı şehzadeler zamanından kalma. Biz ürünlerimizi günün ihtiyaçlarına göre düzenledik. Sadece kumaş dokumuyoruz. Şal, ipek şal, pamuk şal, peştemal ve masa örtüleri dokuyoruz"

Üretilen eserler, resmi kurumlar aracılığıyla valilikler, kaymakamlıklar ve ticaret odaları tarafından hediyelik olarak değerlendiriliyor. Bingöl, Manisa bezi ürünlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile paylaşıldığını ve Manisa Bezi’nin Amerika ve İngiltere’nin yanı sıra Birleşik Krallık Kraliyet ailesi ve Hac-Umre kıyafetleri olarak da ulaştığını kaydetti.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin ise kentin kültürel mirasının korunmasının önemine işaret ederek, "Manisa’mızın kültürüne ait eski bir gelenek olan Manisa bezi’nin yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti, çabayı göstereceğiz. Destek olan herkese ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu girişimler, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de nesiller arası bilgi aktarımını canlı tutarak Manisa bezinin geleceğe taşınmasını amaçlıyor.

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN VE 600 YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP GELENEKSEL EL SANATI MANİSA BEZİ, KADINLARIN EMEĞİYLE YENİDEN HAYAT BULUYOR. PAMUK VE İPEK İPLİKLERİN GELENEKSEL TEZGAHLARDA HARMANLANDIĞI BU TARİHİ MİRAS, AÇILAN KURSLAR SAYESİNDE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR.