Tayakadın'da 'Casper Barınak' iddiası: sürüye saldırı, üç küçükbaş telef oldu

Olay ve iddialar:

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Hanife Aydın'a ait küçükbaş sürüsüne yönelik saldırıda, mahalle sakinlerinin iddiasına göre bir grup köpek zarar verdi. Olayda 3 hayvan telef olurken, 9 hayvan yaralandı ve bir hayvan da kayboldu. Saldırının ardından bölge halkı, alanın 'Casper Barınak' olarak adlandırıldığını ve burada bakılan köpeklerin geceleri dışarı salındığını öne sürdü.

Mağdurun anlattıkları:

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Hanife Aydın, olay yerinde gördükleri karşısında gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Aydın, yaptığı açıklamada sabah geldiğinde koyunlarının bir kısmının parçalanmış olduğunu ve jandarmaya haber verdiğini belirtti. Aydın, daha önce de yaklaşık bir ay önce bir hayvanının benzer şekilde telef olduğunu anlattı.

Aydın mevcut durumu şöyle özetledi: 'Geldiğimde koyunlarımın bir tanesini oraya kadar çekmişlerdi. Jandarmayı çağırdım. Gece bir daha gelmişler. Üç tane ölümüz, 9 tane yaralımız var. Bir tanesi de kaçmış, nerede olduğunu bilmiyorum. Beş tane keçim, 16-17 tane de koyunum var.' Aydın ayrıca köpeklerin sürü halinde dolaştığını, sabah elbisesinin parçalandığını ve kendisinin de tehlike altında olduğunu ifade ederek alandan çözüm beklediğini söyledi.

Mahalledeki şikayetler ve görüntüler:

Diğer mahalle sakinleri de alanda uzun süredir aynı sorunun yaşandığını belirtti. Gaffar Keskin adlı bir komşu, geçen yıl 11'inci ayda 11 tavuğunu kaybettiğini ve bunun görüntülerinin elinde olduğunu söyledi. Keskin, bölgedeki kulübelerin fazla sayıda olduğunu, çevrede kötü koku ve hayvan kalıntıları bulunduğunu iddia ederek belediyeye dilekçe verdiğini aktardı.

İddialar üzerine bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, alanı dron ile havadan görüntüledi. Görüntülerde arazide çok sayıda köpek ve kulübeler, bazı bölümlerde çevre ve hijyen koşullarının olumsuz olduğu görüldü. İddiaların odağındaki kişi olan Karaöz ise görüntülenen bölgede bulunamadı.

Belediyenin uygulamaları ve kayıtlar:

Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 1 Ocak 2026 ile 9 Eylül 2026 tarihleri arasında Tayakadın genelinde yürütülen çalışmalarda 88 sahipsiz sokak hayvanı yakalanarak belediyeye ait barınaklara götürüldü. Ancak şikâyete konu olan alandaki köpeklerin sahipsiz olmadığı, bir kişi üzerine kayıtlı olduğu ve hayvanların kiralanan özel mülkte bakıldığı bildirildi. Bu nedenle belediye ekipleri söz konusu hayvanları sahipsiz hayvan kapsamında alandan toplayamadı.

Mahalle sakinleri ise belediye ekiplerinin kontrolde olduğu dönemlerde köpeklerin başka yerlere götürüldüğünü öne sürerek, olayla ilgili daha kapsamlı ve sürekli bir denetim talep etti.

Yerel talepler ve saatler:

Bölge halkı, sürekli tekrar eden saldırı iddiaları ve çevresel olumsuzluklar nedeniyle sorunun çözülmesini; gerekirse barınağın kaldırılmasını ya da hayvanların güvenli şekilde bakımının sağlanmasını istiyor. Mağdur Aydın'ın vurguladığı üzere, hem can kaybı yaşayan hayvanların telafisi hem de kişisel güvenlik konusu komşuların ortak kaygıları arasında yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve yetkili kurumların değerlendirmesi sürerken, mahalleli yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor. Görgü tanıklarının ve dron görüntülerinin durumu netleştirmede rol oynayacağı belirtiliyor.

ARNAVUTKÖY TAYAKADIN MAHALLESİ'NDE 64 YAŞINDAKİ HANİFE AYDIN'A AİT KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA KÖPEKLER SALDIRDI. 3 HAYVAN TELEF OLURKEN, 9 HAYVAN YARALANDI, BİR HAYVAN İSE KAYBOLDU.