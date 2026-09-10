Turgut Özal caddesi'nde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Batman'ın Turgut Özal Caddesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik düzenlemesi ve araç kaldırma:

Trafik ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin teknik ve idari değerlendirmeler sürüyor.

BATMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.