Turgut Özal caddesi'nde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:
Batman'ın Turgut Özal Caddesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik düzenlemesi ve araç kaldırma:
Trafik ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı:
Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin teknik ve idari değerlendirmeler sürüyor.
BATMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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