Mardin için iş birlikleri konuşuldu: Duyan ASKON genel merkezinde

ziyaretin içeriği:

Veysi Duyan, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı olarak İstanbul'daki ASKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmede ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Volkan Kahraman hazır bulundu. Toplantıda Mardin'in ticari potansiyeli, iş dünyasının beklentileri ve ortak çalışma alanları ele alındı.

Mardin'in ekonomik öncelikleri:

Duyan, şehir ekonomisinin canlanması için üretim, yatırım ve ihracat gücünün artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Yerel iş dünyasıyla kurulacak güçlü ilişkilerin, Mardin'in ekonomik fırsatlarını somut projelere dönüştürmede belirleyici olacağını vurguladı.

değerlendirme ve ileriye dönük adımlar:

Taraflar, potansiyel iş birliği alanlarını ve beklentileri karşılıklı olarak değerlendirdi. Duyan, nazik ev sahiplikleri ve görüşmelerdeki katkıları için Orhan Aydın ile Volkan Kahraman'a teşekkür etti ve toplantının ilerleyen dönemde ortak proje arayışlarına zemin hazırladığı mesajını paylaştı.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, İSTANBUL'DAKİ ASKON GENEL MERKEZİ'NDE GENEL BAŞKAN ORHAN AYDIN İLE GÖRÜŞTÜ. GÖRÜŞMEDE MARDİN'İN TİCARİ POTANSİYELİ VE İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINDI.