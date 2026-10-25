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İzmirspor ilk yarıda maçı kopardı, Çeşme'yi 5-1 mağlup etti

İzmirspor, Süper Amatör Lig 4. Grup açılışında Balçova İlçe Stadı'nda Çeşme Belediyespor'u ilk yarıda attığı beş golle 5-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İzmirspor ilk yarıda maçı kopardı, Çeşme'yi 5-1 mağlup etti

maçın özeti:

İzmirspor, İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un açılış maçında Balçova İlçe Stadı'nda konuk ettiği Çeşme Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Ev sahibi ekip ilk yarıda sergilediği etkili hücum futboluyla karşılaşmanın kontrolünü erken ele geçirdi ve rakip savunmayı sık sık zorladı.

goller ve dakikalar:

Maçın ilk golü 17. dakikada Furkan Ateş ile geldi. İzmirspor bu sayının ardından temposunu artırdı ve 25. dakikada Furkan Parsak ile farkı ikiye çıkardı. Parsak, sadece üç dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak takımının üçüncü golünü kaydetti. 33. dakikada Kayra Tuna Kırcı skoru 4-0'a taşıdı, ilk yarının son golünü ise 40. dakikada Alper Buğan atarak devreyi 5-0 üstün kapatmayı sağladı.

İzmirspor'un ilk 40 dakikada beş farklı oyuncudan gol bulması, takımın hücum çeşitliliğini ve rakip savunma üzerindeki baskısını gösterdi. Özellikle Furkan Parsak'ın çift gollü performansı, takımın hücum hattında öne çıkan unsur oldu.

çeşme'nin golü ve maçın sonucu:

Konuk ekip Çeşme Belediyespor ise ikinci yarıda toparlanmak için çaba gösterse de savunma organizasyonunda aradığı dengeyi bulamadı. Mücadelenin tek golü 71. dakikada Batuhan Çoban ile geldi ve kalan bölümde skor değişmedi. Karşılaşma 5-1 sona erdi.

Bu sonuçla İzmirspor, Süper Amatör Lig 4. Grup'taki yeni sezon serüvenine farklı bir galibiyet ve 3 puanla başlamış oldu. Maç, ev sahibi takımın ilk yarıda yakaladığı yüksek ritim ve gol çeşitliliğiyle öne çıktı; Çeşme Belediyespor için ise toparlanma ve savunma eksiklerini gidermek öncelik olacak.

ÇEŞME BELEDİYESPOR İZMİRSPOR DEPLASMANINDAN 5-1 MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

ÇEŞME BELEDİYESPOR İZMİRSPOR DEPLASMANINDAN 5-1 MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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