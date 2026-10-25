Dolar 49,7080 -0,03%
Euro 55,7512 0,00%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.405,22 -1,29%
EUR/USD 1,1221 -0,01%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

bartın üniversitesi ufest’te 4 kişiye doğu ekspresi bileti verecek

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 26-27 Ekim'de düzenlenecek UFEST'te, 27 Ekim'deki canlı çekilişte 4 katılımcıya Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

bartın üniversitesi ufest’te 4 kişiye doğu ekspresi bileti verecek

bartın üniversitesi ufest’e ev sahipliği yapacak

Bartın Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle ulaşım ve haberleşmenin gençlerle buluştuğu UFEST etkinliğine kapılarını açıyor. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ile haberleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişimleri sergilemeyi hedefliyor.

etkinlikte neler sunulacak:

UFEST boyunca katılımcılar, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim alanındaki yenilikleri yakından izleme ve deneyimleme fırsatı bulacak. Farklı ulaşım modlarına dair projeler ve bilgi teknolojileri uygulamaları stantlarda gençlerle buluşacak; böylece ziyaretçiler geleceğin teknolojilerini keşfetme imkânı elde edecek.

çekiliş ve kapanış programı:

Festival kapsamında düzenlenecek çekilişle 4 şanslı katılımcıya Doğu Ekspresi bileti verilecek. Çekiliş, 27 Ekim Salı günü BARÜ Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu’unda saat 14.00’te canlı olarak gerçekleştirilecek. Çekilişe katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması ve çekiliş sırasında salonda bulunması gerekiyor; bilet kazanabilmek için salonda hazır bulunma şartı aranacak.

UFEST’in kapanış programı da aynı gün, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00’te Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Eğitim Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu’nda yapılacak. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katılması bekleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE DÜZENLENECEK OLAN UFEST KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ÇEKİLİŞTE 4 ŞANSLI...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENECEK OLAN UFEST KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ÇEKİLİŞTE 4 ŞANSLI KATILIMCIYA DOĞU EKSPRESİ BİLETİ VERİLECEK.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Kacır paylaştı: SİPER-2 havadayken rotasını değiştirip hedefi imha etti
images

Rektörden Karnas projesine tebrik: mukarnasla yeniden yorumlanan ana sahne üçünc...
images

İnönü enstitüsünün doktora eğitimi ORPHEUS etiketiyle uluslararası onay aldı
images

Türkiye köprü rolünü dijitale taşıyor: ITU konseyine yeniden aday

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

Bakan Kacır paylaştı: SİPER-2 havadayken rotasını değiştirip hedefi imha etti

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı