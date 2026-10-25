bartın üniversitesi ufest’te 4 kişiye doğu ekspresi bileti verecek

bartın üniversitesi ufest’e ev sahipliği yapacak

Bartın Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle ulaşım ve haberleşmenin gençlerle buluştuğu UFEST etkinliğine kapılarını açıyor. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ile haberleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişimleri sergilemeyi hedefliyor.

etkinlikte neler sunulacak:

UFEST boyunca katılımcılar, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim alanındaki yenilikleri yakından izleme ve deneyimleme fırsatı bulacak. Farklı ulaşım modlarına dair projeler ve bilgi teknolojileri uygulamaları stantlarda gençlerle buluşacak; böylece ziyaretçiler geleceğin teknolojilerini keşfetme imkânı elde edecek.

çekiliş ve kapanış programı:

Festival kapsamında düzenlenecek çekilişle 4 şanslı katılımcıya Doğu Ekspresi bileti verilecek. Çekiliş, 27 Ekim Salı günü BARÜ Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu’unda saat 14.00’te canlı olarak gerçekleştirilecek. Çekilişe katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması ve çekiliş sırasında salonda bulunması gerekiyor; bilet kazanabilmek için salonda hazır bulunma şartı aranacak.

UFEST’in kapanış programı da aynı gün, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00’te Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Eğitim Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu’nda yapılacak. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katılması bekleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENECEK OLAN UFEST KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ÇEKİLİŞTE 4 ŞANSLI KATILIMCIYA DOĞU EKSPRESİ BİLETİ VERİLECEK.