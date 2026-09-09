Muş'ta yolcu otobüsünde paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

operasyon ve gözaltılar:

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan takipte, İran uyruklu şahısların yolcu otobüsüyle Van'dan Muş'a geldikleri tespit edildi. Saat 12.30 sıralarında Muş'a gelen şüpheliler ekiplerce yakalanarak muhafaza altına alındı.

vücutta paketlenen maddeler ve tıbbi işlemler:

Şüpheliler devlet hastanesine sevk edildi ve yapılan tomografi çekimlerinde mide ve bağırsaklarında 55 ayrı paket halinde toplam 376 gram metamfetamin ile 5,1 gram afyon sakızı bulunduğu saptandı. Şüpheliler, uyuşturucu maddelerin vücutlarından çıkarılması amacıyla hastanede gözetim altına alındı.

ikamet araması ve toplam ele geçen miktar:

Çalışmalar kapsamında, İran uyruklu şahısların Muş'a gelmesini organize ettiği ve karşılamaya geldiği değerlendirilen bir şüpheli daha yakalandı. Bu şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 770 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 110 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda toplam 1 kilo 146 gram metamfetamin ve 5,1 gram afyon sakızı ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'ta 1 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi