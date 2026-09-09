Bozova dönüşünde kaza: aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk belirlemeler:

Olay, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Levent Çerçi yönetimindeki 27 APV 283 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Mehmet G. idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, otomobil sürücüsü 41 yaşındaki Levent Çerçi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan eşi 36 yaşındaki Fatma Çerçi, oğlu 15 yaşındaki Mustafa Çerçi ve kızı 12 yaşındaki Büşra Çerçi hastaneye kaldırıldı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen üçü de kurtarılamadı.

yaralananlar ve tedavi süreci:

Aynı araçta bulunan Ayşegül Çerçi ile, Levent Çerçi’nin yeğeni olduğu belirtilen Fatma Ö. (17) ağır yaralandı. Her iki yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve tedavilerinin sürdüğü, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

cenazeler ve soruşturma:

Kazada hayatını kaybedenlerin tamamının aynı aileden olduğu ve Bozova ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda bulundukları belirtildi. Feci kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü Mehmet G. gözaltına alındı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’NIN BOZOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİNİN CENAZELERİ, OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GETİRİLDİ.