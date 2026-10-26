Mutfakta unutulan yağ, TOKİ dairesinde yangına neden oldu

TOKİ dairesinde ocakta unutulan yağ yangını

Menteşe Kötekli Mahallesi'nde yer alan TOKİ konutlarının 4. katında mutfakta ocakta unutulan yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayı fark edenler durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangın, mutfak bölümünde başladı ve duman kısa sürede yayıldı. Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı ve planlı müdahaleyle alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Zamanında yapılan müdahale, yangının konutun diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

oluşan zararlar:

Yangın sonucu mutfakta bulunan setüstü ocak ve davlumbaz yandı; mutfak duvarları da isten zarar gördü. Yetkililer yangının, ocakta unutulan yağın yanmasıyla başladığını belirtti.

MENTEŞE KÖTEKLİ MAHALLESİ TOKİ KONUTLARINDA 4. KATTA BULUNAN DAİREDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.