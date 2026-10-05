Mutfaktaki gizli bölmede yakalanan firari kadın adliyeye sevk edildi

olayın özeti:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, saklandığı belirlenen adreste bir kadının tespitini yaptı. Yapılan operasyonda evin mutfak bölümünde hazırlanmış gizli bir bölmede saklanan zanlı ele geçirildi.

Yakalanan şahsın 13 ayrı suç kaydı olduğu ve toplamda 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari kadın, ekiplerce gözaltına alındı.

operasyon ve yakalama:

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, mutfak kısmında gizlenmiş bölmede bulunan A.Ö. (36) kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.

sonraki süreç:

Gözaltına alınan şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli belgelerle birlikte adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖDEMİŞ'TE 13 AYRI SUÇTAN 23 YIL 6 AY 5 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ KADIN, SAKLANDIĞI EVİN MUTFAK KISMINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI.