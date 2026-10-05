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Mutfaktaki unutkanlık bir apartmanda maddi kayba neden oldu

Aydın Efeler'de ocakta unutulan yemek sonucu bir apartman dairesinde yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, evde maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mutfaktaki unutkanlık bir apartmanda maddi kayba neden oldu

Aydın efeler'de apartman dairesinde yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde Zafer Mahallesi 127 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci kat dairesinde yangın çıktı. Vatandaşların evden yükselen dumanları fark ederek yaptığı ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgiye göre yangının sebebi, ev sahibinin ocakta unutduğu yemektir. Mutfakta başlayan alev ve duman, kısa sürede evi etkisi altına aldı ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay fark edildi.

müdahale ve hasar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti; ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Olayda vatandaşların yaralanması bildirilmezken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

AYDIN’DA EV YANGINI

AYDIN’DA EV YANGINI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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