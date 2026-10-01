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Mut'ta İyiliğin Gücü projesi oyuncakları 5 okula teslim edildi

Mut'ta İyiliğin Gücü projesi kapsamında tiyatro gösterileri gelirleriyle temin edilen oyuncaklar, Dere, Kavaklı, Yalnızcabağ, Diştaş ve Dağpazarı okullarına teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mut'ta İyiliğin Gücü projesi oyuncakları 5 okula teslim edildi

Mut'ta İyiliğin Gücü oyuncakları öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi

Mut Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda, çocuklara dağıtılmak üzere temin edilen oyuncaklar ilgililere teslim edildi. Oyuncaklar, projenin hedeflediği ihtiyaç sahibi mahalle okullarına ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

gösterim geliriyle temin edildi:

Tiyatro Muallim Topluluğu tarafından sahnelenen 'İyiliğin Gücü' adlı müzikli çocuk tiyatrosunun gösterimlerinden elde edilen gelirle alınan oyuncaklar, kaymakamlıkta gerçekleştirilen törenle yetkililere verildi. Teslimatın kapsamı 5 mahalle okulunu kapsıyor: Dere, Kavaklı, Yalnızcabağ, Diştaş ve Dağpazarı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Osman Çelikkol programda yaptığı değerlendirmede, çocukların eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesinin önemine işaret etti. Çelikkol, bu tür çalışmaların eğitim ortamlarına katkı sağladığını ve yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirtti.

Oyuncakların belirtilen mahalle okullarına ulaştırılmasıyla, hem öğrencilere doğrudan destek sağlanacak hem de toplumsal dayanışma örneği gösterilmiş olacak. Teslim edilen malzemelerin okullarda öğrencilere dağıtılması için yetkililerce gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

MUT İLÇE KAYMAKAMI OSMAN ÇELİKKOL, “İYİLİĞİN GÜCÜ” PROJESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN OYUNCAKLARIN...

MUT İLÇE KAYMAKAMI OSMAN ÇELİKKOL, “İYİLİĞİN GÜCÜ” PROJESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN OYUNCAKLARIN İHTİYAÇ SAHİBİ 5 MAHALLE OKULUNA ULAŞTIRILMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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