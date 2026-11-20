Hazırlık ve pişirme süreci:

Tokat'ın coğrafi işaretli lezzeti Tokat yağlısı, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Hamur yoğrulup bezelere ayrılıyor, merdaneyle ince ince açılıyor. Her katına yağ sürülerek katlanan hamurlar tepsilere diziliyor; fırında üzeri kızarana kadar pişiriliyor ve sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor. Ürünün yüzeyindeki altın sarısı renk ve çok katmanlı dokusu, hazırlanış biçiminin ayırt edici unsurları arasında yer alıyor.

Gece mesaisi ve saatler:

Fırıncılar, kahvaltıya yetiştirmek için gece mesaiye başlıyor. Usta Davut Okur, hazırlıklara 01.30 sıralarında başladıklarını; hamurun yoğurma, açma ve yağlama işlemlerinin sabah 05.00'e kadar sürdüğünü, ardından yağlıların pişirilip sabah satışa çıktığını aktarıyor.

Ustalar, kuyruklar ve gelecek endişesi:

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Tokat yağlısı almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor; kent sakinleri ve şehir dışından gelenler bu lezzeti tercih ediyor. 30 yıldır Tokat yağlısı pişirdiğini söyleyen Davut Okur, lezzetin sırrının hamurun her katına sürülen yağ olduğunu belirtiyor. Okur ayrıca yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çekerek asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu ifade ediyor.

Kahvaltı sofralarının altın sarısı lezzeti Tokat yağlısı, damak çatlatıyor