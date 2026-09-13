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Müzikle örülen Diyarbakır ile Hannover arasında kalıcı köprü

Diyarbakır, Hannover ve Ma Müzik ortaklığında 8-16 Eylül 2026 tarihli programla müzik eğitimi, atölye ve ortak sahne projeleri geliştiriliyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Müzikle örülen Diyarbakır ile Hannover arasında kalıcı köprü

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hannover Belediyesi ve Ma Müzik iş birliğiyle yürütülen Kültürel İşbirliği Projesi, iki kent arasında kültürel bağları güçlendirmeye odaklanıyor. Proje, özellikle müzik eğitimi, atölye çalışmaları ve ortak sahne üretimleri üzerinden karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımını artırmayı amaçlıyor. Program kapsamında 8-16 Eylül 2026 tarihlerinde Diyarbakır’dan bir heyet Hannover’e giderek ilk adımları attı ve ortak çalışmaların temel hatları belirlendi.

Kurumlar arası iş birliği:

Proje çerçevesinde Hannover Müzik Okulu, Aram Tigran Kent Konservatuvarı ve Ma Müzik arasında doğrudan temaslar kuruluyor. Planlanan değişim programları ve atölye dizileriyle müzisyenler ile eğitimcilerin deneyim paylaşımı ve pedagogik yöntemlerin karşılaştırılması hedefleniyor. Bu tür iş birlikleri, yerel müzik kurumlarının kapasitesini artırırken, farklı müzik geleneklerinin ortak üretime dönüşmesine de zemin hazırlayacak.

Ziyaret ve temasların önemi:

Diyarbakır heyetinin Hannover ziyaretinde şehirdeki kültürel ve tarihî mekânlar da gezildi; görüşmelerin odağında iki kent arasındaki kalıcı iş birlikleri ve ortak projelerin çeşitlendirilmesi vardı. Hannover Belediye Başkan Yardımcısı Monica Plate tarafından ağırlanan heyetin görüşmelerinde, tarafların ileriye dönük destek taahhütleri ve proje sonuçlarının geleceğe yayılması konuları ele alındı. Plate, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek daha fazla ortak çalışma sözü verdi.

Ortak sahne çalışması için yürütülen hazırlıklar ve provaların, iki kentten müzisyenlerin bir araya gelerek yeni üretimler ortaya koymasına olanak sağlaması bekleniyor. Projenin elde edeceği deneyimlerin ilerleyen dönemlerde başka etkinliklere aktarılması ve kalıcı kültürel köprülerin kurulması hedefleniyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HANNOVER BELEDİYESİ VE MA MÜZİK İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN KÜLTÜREL...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HANNOVER BELEDİYESİ VE MA MÜZİK İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR’DAN BİR HEYET HANNOVER’E GİTTİ. PROGRAM KAPSAMINDA İKİ KENT ARASINDA MÜZİK EĞİTİMİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI ALANINDA YENİ İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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