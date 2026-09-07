Dolar 48,4303 +0,00%
Euro 56,3336 +0,15%
Bist 14.106,73 +0,67%
Altın Gram 6.970,38 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Mysia yolları'nda kültür ve doğa buluşması Fadıllı'da sonlandı

Mysia Festivali, Nilüfer Belediyesi ve ortaklarının üç günlük programıyla Gölyazı'dan Fadıllı'ya uzandı; doğa, tarih ve müzik bir arada kutlandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mysia yolları'nda kültür ve doğa buluşması Fadıllı'da sonlandı

Mysia festivali Fadıllı'da sona erdi

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mysia Yolları ve Müzikist iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Mysia Festivali, üç günlük programını Uluabat Gölü kıyısındaki Fadıllı Mahallesi'nde tamamladı. Festival, Nilüfer'in doğal ve tarihi mirasını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak katılımcılara zengin bir deneyim sundu.

rotalar, atölyeler ve yürüyüş:

Etkinlikler Gölyazı'nın tarihi dokusunda başlayıp Üçpınar Mahallesi ile devam etti ve kapanış Fadıllı'da yapıldı. Gün boyunca düzenlenen Origami, Ağaç Kardeşliği ve Dans atölyeleri katılımcılar tarafından ilgi gördü. Ayrıca Ayvaköy Mahallesi'nden Fadıllı Mahallesi'ne düzenlenen doğa yürüyüşü, Mysia Yolları'nın yürüyüş ve bisiklet rotalarını yerinde deneyimleme fırsatı sağladı.

kapanış konuşmaları ve müzik programı:

Günün ilerleyen saatlerinde sahne alan Erdem Güreler Trio, Selin Çıngır, Melis Karaduman ve Seyyah müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Kapanış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Mysia Yolları'nın yalnızca bir yürüyüş parkuru olmadığını vurguladı ve emeği geçen kurumlar ile gönüllülere teşekkür etti. Karagöz, 'Mysia Yolları bizim için yalnızca bir yürüyüş parkuru ya da coğrafi bir güzergâh değil; geçmişten bugüne uzanan, yaşayan ve kendini geliştiren bir kültürel yolculuk. Bu festivali buradaki meşe ağaçları, Uluabat Gölü, sazlıklar ve leylekler için yaptık. İstedik ki insanlarımız bu zenginliği yerinde görsün, tanısın ve sahiplensin. Çünkü bu alanları tanırsak yok edilmesine izin vermez, korur ve savunuruz. Doğamızı sürdürülebilir kıldığımız ölçüde geleceğimize sahip çıkabiliriz. Heyecanımıza ve umudumuza ortak olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Programın sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan ve Müzikist Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahvecioğlu da organizasyonda görev alan çalışma arkadaşlarına, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür ederek festivalin ortak amaçlarına dikkat çekti.

Festival, Mysia Yolları'nın tarihi ve doğal dokusunu görünür kılmak; çevre bilincini güçlendirmek ve yerel kültürü sanatla buluşturarak sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlendi ve kapanışla birlikte gelecek etkinliklerin hazırlığına dair beklentiler oluşturdu.

NİLÜFER BELEDİYESİ, NİLÜFER KENT KONSEYİ, MYSİA YOLLARI VE MÜZİKİST ORTAKLIĞIYLA BU YIL İLKİ...

NİLÜFER BELEDİYESİ, NİLÜFER KENT KONSEYİ, MYSİA YOLLARI VE MÜZİKİST ORTAKLIĞIYLA BU YIL İLKİ DÜZENLENEN MYSİA FESTİVALİ, ÜÇ GÜNLÜK PROGRAMIN ARDINDAN FADILLI MAHALLESİ’NDE TAMAMLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asırlık hayır geleneği Sülye Şehitler mahallesi Kellayakası'nda sürdürüldü
images

Kağıt ipten örülen çantalar Burhaniye pazarında beğeni topluyor
images

Söke'de kurtuluş gecesi sahnede Emir Can İğrek, meydanda milli sevinç
images

Kültür mozaiği Muratpaşa'da: Güneydoğu Anadolu gecesi renk kattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darıca’da aileler gönül birliği festivalinde buluştu

Muğla'da 90 saniyede alevlerin üzerine 15 ton su bırakılarak yangın kontrol altına alındı

Gürgöze mevkiinde çarpışma: Kurtalan'da yaralanma yok, araçlarda maddi hasar

Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti