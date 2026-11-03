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Namağlup geçen ilk devre Kahramanmaraş'ı lider yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor kadın goalball takımı, 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle ilk devreyi namağlup lider tamamladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Namağlup geçen ilk devre Kahramanmaraş'ı lider yaptı

İlk devre performansı

Kadınlar Goalball 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, lig maratonunun ilk yarısını rakiplerine zemin vermeden geçirdi. Toplam 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ekip, puan tablosunun zirvesinde yer alarak ilk devreyi namağlup tamamladı.

Sahadaki disiplin, savunma organizasyonu ve takım içi uyum, Kahramanmaraş ekibinin öne çıkan unsurları oldu. Özellikle teknik galibiyetlerle alınan sonuçlar, takımın hem fiziksel hem de taktiksel hazırlığını gösteriyor.

Teknik direktörün değerlendirmesi

Teknik Direktör Gültekin Karasu performans hakkında yaptığı değerlendirmede, "Sezonun ilk devresini lider tamamlamaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımız büyük bir özveri, disiplin ve takım ruhuyla mücadele etti. Oynadığımız 8 karşılaşmanın 7’sini teknik galibiyetle, 1’ini beraberlikle tamamladık. Bu başarı, sporcularımızın emeğinin ve birlikte çalışmamızın sonucudur. Bize destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize, kulüp yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak henüz yolun başındayız. İkinci devrede de aynı kararlılıkla mücadele ederek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

İkinci devre hedefleri

Takım, teknik ekibin vurguladığı disiplin ve takım ruhunu ikinci devrede de sürdürmeyi planlıyor. Şampiyonluk hedefi açıkça ifade edilirken, yönetim ve belediyenin verdiği destek takımın moralini yükseltiyor. İkinci yarıda da aynı kararlılıkla mücadele edilmesi halinde Kahramanmaraş’ın sezon sonunda kürsü adayları arasında yer alacağı öngörülüyor.

KADINLAR GOALBALL 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN GOALBALL...

KADINLAR GOALBALL 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN GOALBALL TAKIMI, LİGDE ÇIKTIĞI 8 MAÇTA 7 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK ALARAK ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ İLK DEVREYİ NAMAĞLUP ZİRVEDE TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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