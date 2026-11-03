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Kumluca'dan gelen başarı: genç sporcular il müdüründen tebrik aldı

Yavuz Gürhan, güreş ve judo dallarında ulusal ve uluslararası dereceler kazanan Kumlucalı sporcuları, antrenörleriyle makamında kabul ederek tebrik etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kumluca'dan gelen başarı: genç sporcular il müdüründen tebrik aldı

kabul ve değerlendirme:

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden Kumlucalı sporcuları ilçeden gelen heyetle makamında kabul etti. Ziyarette Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ile güreş antrenörü Özgür Altıntaş ve judo antrenörü Ferdi Büyükkuşçular yer aldı. Görüşmede, ilçedeki spor faaliyetleri, yürütülen antrenman programları ve sporcuların elde ettiği dereceler ele alındı.

güreşte kemal enes önder'in 2026 başarıları:

Güreş branşında mücadele eden Kemal Enes Önder, 2026 yılında bir dizi önemli sonuç elde etti. Önder, 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ayak Boyu kategorisinde üçüncülük (Edirne), 2026 CW Enerji Ayak Boyu Ligi'nde üçüncülük ve 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası Deste Boyu kategorisinde üçüncülük (İstanbul) başarısıyla dikkat çekti. Bu dereceler, Kumluca'nın güreşteki temsil gücünü ve yetiştirme kapasitesini ortaya koyuyor.

judoda muhammed emir ve ali kaan şentürkoğlu'nun dereceleri:

Judo branşında genç sporcu Muhammed Emir Büyükkusçular, 12 yaş 24 kilogram kategorisinde hem uluslararası hem de ulusal düzeyde derece aldı. Büyükkusçular, 2026 Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan organizasyonunda üçüncülük ve 12 yaş 24 kilogram Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Milli judocu Ali Kaan Şentürkoğlu ise 2026 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu ve Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etti; katıldığı yarışlar arasında 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası ile 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası bulunuyor.

altyapı, antrenör katkısı ve ödüllendirme:

Ziyarette İl Müdürü Gürhan, Kumluca ilçe müdürlüğünün ve antrenörlerin çalışmalarını takdir ederek, sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ekibi tebrik etti. Görüşme sırasında başarılı çalışmaları nedeniyle antrenörlere ve yetkililere teşekkür edildi; sporcular da il müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Kabul, ilçedeki spor altyapısının ve antrenörlerin rolünün önemini bir kez daha vurguladı.

Toplantı, Kumluca'da güreş ve judo branşlarında yetişen genç yeteneklerin desteklenmesi ve ileride daha büyük başarılar hedeflenmesi açısından anlamlı bir adım olarak değerlendirildi. İlçe temsilcileri ve antrenörlerin koordinasyonunun sürdürülmesi, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha fazla görünürlük kazanmasına katkı sağlayacak şekilde öne çıktı.

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YAVUZ GÜRHAN, ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA ÖNEMLİ...

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YAVUZ GÜRHAN, ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA ÖNEMLİ DERECELER ELDE EDEN KUMLUCALI SPORCULARI MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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