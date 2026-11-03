Mardin'de el emeği üretimler cezaevinden fuar standına çıktı

fuara genel bakış:

Mardin'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin farklı illerinden gelen çok sayıda işyurdu müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştiriliyor. Fuarda, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim programları kapsamında hazırladığı yüzlerce ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

sergilenen ürünler ve üretim anlayışı:

Atölyelerde üretilen ürünler arasında gıda, tekstil, mobilya, hediyelik eşya ve el sanatları gibi çeşitli kategoriler yer alıyor. Üretimler, yerli ve millî imkânlarla ve kalite standartlarına uygun şekilde yapılıyor; bu sayede hem üretim sürecinin niteliği vurgulanıyor hem de sergide çeşitlilik sağlanıyor.

açılış ve ziyaret bilgileri:

Fuar, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bugün kapılarını açan etkinliğin resmi açılış töreni 6 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Fuar, 7 Kasım Cumartesi gününe kadar her gün 11.00-18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

amaç ve beklentiler:

İşyurtları tarafından düzenlenen bu tür fuarların temel hedefi, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine ve üretim süreçlerine katılmalarına imkân tanımak. Mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerinin rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması; tahliyelerin ardından kişilerin topluma yeniden kazandırılmasına destek olması amaçlanıyor. Vatandaşlar, fuar aracılığıyla hem el emeği ürünleri görme hem de bu sürece dolaylı destek olma fırsatı buluyor.

Etkinlik, ceza infaz kurumlarında verilen mesleki eğitimlerin görünürlüğünü artırırken, üretim kapasitesi ve ürün kalitesi konusunda da topluma bilgi verme imkânı sunuyor.

MARDİN'DE İŞYURTLARI ÜRÜN VE EL SANATLARI FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI. TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDEN İŞYURDU MÜDÜRLÜKLERİNİN KATILDIĞI FUARDA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA ÜRETTİĞİ YÜZLERCE ÜRÜN VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR.