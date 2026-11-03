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Selçuk İnan: kurumsallık eksikliği altyapıdan çıkan oyuncuları gölgeliyor

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, üniversitedeki söyleşide altyapıya daha fazla şans verilmediğini ve yöneticilikte kurumsallık gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Selçuk İnan: kurumsallık eksikliği altyapıdan çıkan oyuncuları gölgeliyor

Kocaeli Üniversitesi'ndeki söyleşi:

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Selçuk İnan ile Oyunun Kodu" adlı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşide futbolun hem saha içi hem de kurumsal boyutlarını değerlendiren İnan, altyapı, milli takım performansı ve yöneticilik anlayışı üzerine görüşlerini paylaştı.

altyapı, ekol tartışması ve dönemsel değişkenlik:

İnan, uluslararası ekol tartışmasına temkinli yaklaştı; Almanya ve İtalya gibi ülkelerin saha içi oyun ekollerinin zaman içinde değiştiğini belirterek, bunun dönemsel bir özellik olduğunu söyledi. İnan, "Dönem dönem bu oyun ekolleri ortaya çıkıyor" diyerek, saha içi kriterlerin sabit olmayabileceğini vurguladı ve futbolu önemseme, yatırım yapma gibi dış faktörlerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Ayrıca İnan, Türk futbolunun altyapı üretim kapasitesine dikkat çekti ve genç oyuncuların sahada daha fazla süre almasının önemine işaret etti. Söyleşide şu ifadeleri kullandı: Altyapıdan çıkarabileceğimiz Türk oyuncuları heba ediyoruz, bu oyunculara daha fazla süre verilmeli ve parlatılmaları gerektiğini söyledi.

milli takım ve genç oyuncuların yeri:

İnan, milli takım düzeyinde Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirterek gençlerin Avrupa'nın üst liglerinde forma giymesini olumlu buldu. "Milli takım özelinde en iyi dönemimizdeyiz" değerlendirmesini yapan İnan, bu durumun alışık olmadığımız bir başarı olduğunu ve yeni bir ekol sinyali verdiğini ifade etti. Buna karşın altyapı yönetimindeki eksikliklerin, uzun vadede bu yükselişi zayıflatma riski taşıdığını vurguladı.

yöneticilikte kurumsallığın önemi:

Konuşmasında futbol yöneticiliğinin niteliğine de değinen İnan, yöneticiliğin futbolculuk gibi zorlu yollarla edinilmesi gerektiğini savundu. Kurumsallığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen teknik adam, doğruyu bilmek, anlamak ve uygulamanın yöneticilerden beklendiğini belirtti. İnan, ülkemizde yöneticiliğin "beklenen düzeyde olmadığını" belirtirken, son on yılda bir gelişme yaşandığını ve federasyon ile üniversitelerin bu alanda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

İnan, sözlerini şöyle tamamladı: Spor yöneticiliğinin önemli bir alan olduğunu, temennisinin ise "doğru yöneticilerin bizim yöneticimiz olması" olduğunu belirtti. Ayrıca geçmişe kıyasla bir ilerleme olsa da kurumsal anlayışın güçlendirilmesi gerektiğini yineledi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularıyla tamamlandı; İnan'ın vurguları altyapıya yatırım ve yöneticilik kalitesinin yükseltilmesi ekseninde yoğunlaştı ve genç oyuncuların değerlendirilmesi konusunda somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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