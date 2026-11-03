DEPSAş'ın Yeni Delhi zaferi: dünya bilek güreşinden 9 madalya

şampiyonadan dönen ekip ve madalya bilançosu:

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan ekip, toplam 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile yurda döndü.

şampiyonadaki sonuçlar:

Şampiyonada para bilek güreşi müsabakalarında; Murat Cırık sol kolda altın madalya kazanırken, tecrübeli sporcu Gökhan Seven hem sol hem sağ kolda bronz madalya elde etti. Gençler kategorisinde yarışan üç sporcu ise milli forma altında toplam altı madalya kazandı: Deniz Köşgeroğlu ve Hilal Yıldız sol kol müsabakalarında altın madalya alırken, Deva Dübüş sol kolda bronz, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu. Sağ kolda ayrıca Deniz Köşgeroğlu gümüş, Hilal Yıldız bronz madalya aldı.

sporcuların değerlendirmeleri ve kulüp mesajı:

Altın madalya sahibi Murat Cırık şunları söyledi: “Allah bana dünya şampiyonluğunu nasip etti. Çok zorlu bir turnuvaydı. Son 15 yılın en zorlu turnuvasıydı diyebilirim. Yıllardır arkadaşımla birlikte bilek güreşi yapıyoruz. Elimizden geleni yaptık, zorlu mücadeleydi. Ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil ettik. Kulübümüze de bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz ülkemize böyle başarıları getirdiğimiz için çok sevinçliyiz. Daha da iyi başarılar hep birlikte getireceğimize inancım tam. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Gökhan Seven ise geleceğe dönük hedeflerini paylaştı: “Çoğu arkadaşımın da söylediği gibi çok zor ve yorucu bir turnuvaydı. 14. dünya şampiyonluğumu almak için gittim ve fakat nasip olmadı. Her iki kol da dünya üçüncüsü oldum. Başkanıma önümüzdeki şampiyona için söz veriyorum, inşallah yeni bir dünya şampiyonluğu daha getireceğim. Hem kulübüme hem başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldi, bu organizasyonu düzenledi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık, var olun.”

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel de sporcuları karşılarken şunları ifade etti: “DEPSAŞ Spor Kulübü olarak; Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen dünya şampiyonasında gurur kaynağımız olan sporcularımızı İstanbul Havalimanı’na karşılamaya geldik. Biz onlarla gurur duyuyoruz, milli gururlarımız onlar. Toplamda 9 madalya aldılar, biz Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz ve bölge insanının hem sporun gelişimine hem sporun ülkemize katkı sunması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Biz gerek bilek güreşinde gerekse diğer branşlarda sporcularımıza eğitimlerle ve yeni geliştirmelerle ulusal ve uluslararası madalyalar kazanmaya devam edeceğiz. DEPSAŞ Spor Kulübü olarak bölgeye katkımızı en iyi şekilde sunmaya çalışacağız.”

kulübün vizyonu ve faaliyet alanları:

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere sporun erişilebilirliğini artırma, genç yetenekleri destekleme ve engelli bireylerin spor aracılığıyla toplumsal hayata katılımını güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp; bilek güreşi, atletizm, atıcılık, voleybol, ampute futbol ve tekvando gibi farklı branşlarda faaliyet gösteriyor ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle Türk sporuna yeni başarılar kazandırmaya devam ediyor.

DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, HİNDİSTAN’IN BAŞKENTİ YENİ DELHİ’DE DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI’NDA AY-YILDIZLI FORMAYLA 4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 MADALYA KAZANDI.