Namazdağı'nda iki gün süresince kontrollü mühimmat imhası uygulanacak

faaliyetin kapsamı:

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirecek. Açıklamada, çalışma süresince güvenlik gerekçesiyle belirlenen alanın kapatılacağı ifade edildi.

güvenlik uyarıları ve uygulama:

Valilikten gelen duyuruda, söz konusu tarihlerde Namazdağı'nda bulunacak vatandaşların belirtilen alana yaklaşmamaları istendi. 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde bölgeye girişlere izin verilmeyeceği ve giriş yasağına riayet edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

yerel yetkililerin bilgilendirmesi:

Açıklamada, imha çalışmasının güvenlik tedbirleri kapsamında yürütüleceği, vatandaşların alınan önlemlere uyması gerektiği hatırlatıldı. Şırnak Valiliği ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşılan bu tedbirler kapsamında belirtilen alana girişler engellenecek.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 26-27 EKİM TARİHLERİNDE NAMAZDAĞI BÖLGESİNDE KONTROLLÜ MÜHİMMAT İMHA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEK. ŞIRNAK VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, FAALİYET SÜRESİNCE BELİRLENEN BÖLGEYE GİRİŞLERE İZİN VERİLMEYECEĞİ BİLDİRİLDİ.