Namık Kemal Üniversitesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren KPSS telaşı

Namık Kemal Üniversitesi'nde sınav günü

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Adaylar, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı; sınav süresince hedefledikleri puana ulaşmak için ter döktüler.

Kimlik ve güvenlik işlemleri:

Sınav girişinde yapılan kimlik ve belge kontrolleri ile güvenlik uygulamaları, görevlilerce titizlikle yürütüldü. Çok sayıda adayın aynı zaman diliminde merkeze gelmesi nedeniyle bazı noktalarda beklemeler görüldü; görevliler akışı düzenlemek için yönlendirme yaptı.

Çıkışta oluşan yoğunluk ve bekleyiş:

Sınavın sona ermesiyle adayların toplu şekilde salonlardan çıkması, üniversite çevresinde yoğunluğa yol açtı. Dışarıda bekleyen yakınları ile adaylar arasındaki heyecan dikkat çekerken, güvenlik ve organizasyon ekipleri kalabalığı kontrol altına almak için çalıştı.

Sınav merkezindeki uygulamalar ve yaşanan yoğunluk, adayların sınav gününe dair deneyimlerinin önemli bir parçası oldu. Adaylar şimdi sonuçları beklerken, kampüs çevresindeki hareketlilik kademeli olarak azaldı.

ADAYLAR SINAV SALONLARINDA TER DÖKERKEN, YAKINLARI İSE DIŞARIDA HEYECANLI BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRDÜ.