Narlı Ovası'nda su kuşlarının yaşamı görüntülendi

Narlı Ovası'nda sulak alan canlılığı:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Narlı Ovası'nda yer alan sulak bölge, farklı su kuşları için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Bölgede kayda geçen görüntülerde kuşların beslenme ve dinlenme davranışları doğal yaşam döngüsünün parçası olarak izlendi.

Gözlemler ve türler:

Paylaşılan görüntülerde çıkrıkçın, sakarmeke ve angut başta olmak üzere çeşitli su kuşlarının alanda beslendiği ve dinlendiği görüldü. Kuşların suda ve kıyıda gözlemlenen hareketleri, Narlı Ovası'nın sulak habitatının tür çeşitliliğini desteklediğini gösteriyor.

Koruma ve izleme çalışmaları:

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaydedildi. Yetkililerin düzenli izleme çalışmaları, sulak alanların durumuna dair veri sağlıyor ve bölgedeki kuş topluluklarının takibine katkı sunuyor.

Narlı Ovası'ndaki bu tür gözlemler, yerel sulak alanların korunmasının ve sürdürülebilir yönetiminin önemine işaret ediyor; burada sağlanan yaşam alanları, su kuşlarının günlük gereksinimlerini karşılarken bölgenin ekolojik değerini de ortaya koyuyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN NARLI OVASI’NDA BULUNAN SULAK ALAN, FARKLI SU KUŞLARINA YAŞAM ALANI SUNUYOR