Narman'ın ulaşımında iki beklenti: Demirdağ tüneli ve Şehitler Barajı yolu

Narmanlılar Demirdağ Tüneli talebiyle bakanın karşısına çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı’nın açılış töreninin ardından Narmanlılarla bir araya geldi. Topluluk, üzerinde 'Dağları delen dünya liderimiz Demirdağ’ı da deler elbette' yazılı pankartla Demirdağ Tüneli projesine dikkat çekti.

Kınalı'nın talepleri:

Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, 2 bin 450 rakımlı Kireçli Geçidi için planlanan Demirdağ Tüneli'nin yatırım programına alınmasını talep etti. Kınalı, ayrıca ilçeye ulaşımı sağlayan yolun kuzeye alınması yönündeki beklentiyi, Şehitler Barajı yoluyla ilgili taleplerle birlikte iletti.

Başkan Kınalı, bakanlığa hitaben şu ifadeleri kullandı: 'Sayın Bakanım, Demirdağ Tüneli’nin yatırım programına alınarak ilk kazmanın vurulmasını istiyoruz. Ayrıca Şehitler Barajı yolu ile ilçemize ulaşımı sağlayan yolun kuzeye alınması da Narman’ımız açısından büyük önem taşıyor. İlçemiz için hayati öneme sahip bu iki projeyle ilgili müjdeli haberlerinizi bekliyoruz. Narmanlı hemşehrilerim adına başta muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve kıymetli Bakanımıza gösterdikleri sıcak ilgi için şükranlarımı sunuyorum.'

Bakanın verdiği mesaj:

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Demirdağ Tüneli talebine olumlu yaklaştığını belirterek Narmanlılara umut verdi. Bakan, 'İnşallah Allah izin verirse Demirdağ Tüneli’nin yatırım müjdesini kıymetli Narmanlı hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sizlerden, kıymetli Dadaşlardan biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Demirdağ Tüneli’ni yatırım programına alarak Narman ilçemize kazandırmış olacağız.' ifadelerini kullandı.

Uraloğlu’nun açıklaması, uzun süredir projenin hayalini kuran yöre halkı ve çevre ilçeler arasında memnuniyet yarattı. Her iki taraf da projenin hayata geçirilmesi halinde Narman’ın ulaşım altyapısında ve bölgenin gelişiminde önemli kazanımlar olacağını vurguladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DALLIKAVAK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE DADAŞKENT-YILDIZKENT YENİ NESİL KAVŞAĞI’NIN AÇILIŞ TÖRENİNİN ARDINDAN NARMANLILARIN DEMİRDAĞ TÜNELİ TALEBİYLE KARŞILAŞTI