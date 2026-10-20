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Basketbolda yeşil hamle: Türk Telekom COP31'e dikkat çekti

Türk Telekom Basketbol, COP31 öncesi Ankara maçında geri dönüştürülmüş ısınma formaları ve tohum dağıtımıyla iklim değişikliği farkındalığı yarattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Basketbolda yeşil hamle: Türk Telekom COP31'e dikkat çekti

Türk Telekom Basketbol sahada iklim mesajı verdi

Türk Telekom Basketbol, EuroCup'ta Litvanya temsilcisi BC Siauliai ile oynanan karşılaşma öncesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ankara'daki müsabaka öncesinde takım oyuncuları ısınma süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen formalar giyerken, taraftarlara da tohum dağıtıldı ve iklim değişikliğine vurgu yapan pankartlar açıldı.

Geri dönüşümlü formalar ve tohum dağıtımı:

Isınma formaları ve maç öncesi uygulanan görsel iletişimle Türk Telekom, maç atmosferini çevresel farkındalıkla birleştirdi. Oyuncuların giydiği formalar ve organizasyonda kullanılan materyallerin sürdürülebilirliğe işaret etmesi amaçlandı. Ayrıca taraftarlara dağıtılan tohumlar aracılığıyla daha yeşil bir gelecek fikri somutlaştırılmaya çalışıldı.

COP31 vurgusu ve takımın hedefleri:

Türk Telekom, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini hatırlatarak etkinliğe destek verdi. Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir organizasyon için buradayız. Basketbol takımımızla gurur duyuyoruz. Bugün güzel bir mücadele yapacağımıza inanıyorum. Ancak bugünü özel kılan farklı bir konu var. Ülkemizde 9-20 Kasım tarihlerinde çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31, gurur duyacağımız bir organizasyon olacak. Biz de bu organizasyonun ‘Master Partner’iyiz. Teknolojimizle bu organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sancaktaroğlu, organizasyona dikkat çekmek amacıyla hazırlanan uygulamayı da anlattı: "Üzerimde gördüğünüz forma ve takımımızın ısınırken giydiği forma, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Bu vesileyle bugüne özel bir farkındalık oluşturmak istedik. Elimde gördüğünüz tohumları da taraftarlarımıza dağıtıyoruz. Daha yeşil bir gelecek için inşallah onlar da bu tohumları toprağa ekip fidanlar yetiştirecekler. Bu vesileyle ‘Yarına sözümüz var’ diyoruz."

Türk Telekom'un bu girişimi, spor etkinlikleri üzerinden çevresel gündemi görünür kılma çabalarını örnekliyor. Kulübün Avrupa'daki geçmiş performansına da vurgu yapan yetkililer, hem sahada hem de saha dışında sürdürülebilir uygulamalarla fark yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

TÜRK TELEKOM BASKETBOL TARAFINDAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MAÇ ÖNCESİ FARKINDALIK...

TÜRK TELEKOM BASKETBOL TARAFINDAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MAÇ ÖNCESİ FARKINDALIK GÖSTERİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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