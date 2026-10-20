Kartal'dan Slavia Prag sınavında üç kritik hamle

Maç öncesi kadroda üç değişiklik

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Slavia Prag önünde Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre üç oyuncuyla rotasyon yaptı. Kartal'ın değişiklikleri hem savunma hem de hücum hattında dikkat çekerken, takım sahaya farklı bir dizilişle çıktı.

Kartal'ın üç hamlesi:

Sol bekte Levent Mercan yerine Archie Brown, hücum hattında İrfan Can Kahveci yerine Kerem Aktürkoğlu ve forvette Romelu Lukaku yerine Vedat Muriqi ilk 11'de görev aldı. Bu tercihlerle Kartal, kanat ve santrafor bölgelerinde hız ve alan yaratma beklentisi ortaya koydu.

Greenwood 10 numarada:

Son dönemde sağ kanatta forma giyen Mason Greenwood, Slavia Prag maçında teknik ekibin kararıyla 10 numara bölgesinde sahaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu sezon lig ve Avrupa toplamında 16 maçta genellikle sağ kanatta oynarken, bugün ilk kez daha merkezde sorumluluk aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i ve yedek listesi:

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı. Yedekler arasında Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene yer aldı.

Asensio ve Mert Müldür'ün yokluğu ve tribün atmosferi:

Sarı-lacivertler, Mert Müldür (menisküs yırtığı) ve Marco Asensio (diz bölgesi sakatlığı) nedeniyle iki oyuncusundan maça puan alındı; her iki oyuncunun da tedavileri sürüyor. Buna karşın şampiyonlar ligi atmosferi ve taraftar ilgisi üst düzeydi.

Tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları, ısınma esnasında oyuncuları tek tek çağırdı. Seremoni öncesinde Filarmoni Orkestrası'ndan genç müzisyenlerin sahada canlı çaldığı Fenerbahçe marşına tribünler eşlik etti; sahaya çıkış anında çalan Şampiyonlar Ligi müziğiyle coşku doruğa ulaştı ve maçın ilk düdüğüyle destek daha da arttı.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, SON OYNADIKLARI ALANYASPOR MAÇI 11'İNE GÖRE SLAVİA PRAG KARŞILAŞMASINA 3 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.